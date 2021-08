Volite li više planine ili more?

Povratak putovanjima donosi nam i sitnu dilemu; što odabrati prilikom planiranja idealnog odredišta za nezaboravan odmor kada bude ponovno sigurno putovati, netaknutu pješčanu plažu ili pogled na planine od kojeg zastaje dah? Svi oni kojima je pomisao na sunčanje uz obalu jednako privlačno kao i planinarenje nipošto nisu sami.

Zapravo 67% globalnih putnika smatra da su lijepe plaže ključni motiv za putovanje na odmor u 2021. godini, dok 54% kaže da je prisutnost planinskih područja važan faktor prilikom odabira odredišta*.

Imajući to na umu, Booking.com istražio je svojih više od 28 milijuna smještajnih jedinica u više od 152.000 odredišta kako bi pronašao neka od najspektakularnijih mjesta na kojima možete pronaći plaže i planine na jednom mjestu. Uz bujne tropske prašume, epske vrhove, kristalno čisto more i kilometre pješčanih plaža u neposrednoj blizini, ovdje zaista možete uživati u najboljem od oba svijeta kad budete planirali svoj sljedeći odmor kad to ponovno bude sigurno

Soufrière, Sveta Lucija, Mali Antili

Ako ste u potrazi za idiličnim odredištem koje nudi kombinaciju nevjerojatnih plaža za nezaboravne fotografije i staza za planinarenje kroz bujne tropske šume, ne morate tražiti dalje od karipskog raja Svete Lucije. Nakon kupanja u primamljivom plavom moru, ljubitelji pustolovina mogu otići na revitalizirajući uspon do vrha Gros Piton, odredišta uvrštenog na UNESCO-ov popis kulturne baštine i jednog od dva vulkanska vrha na otoku. Ako krenete iz sela Fond Gens Libre potrebno vam je oko dva sata (u jednom smjeru) kako biste stigli do vrha na gotovo 800 metara nadmorske visine. Zbog panoramskog pogleda koji se pruža s vrha trud se svakako isplati!

Gdje boraviti: Objekt, Sugar Beach, A Viceroy Resort, koji se sastoji od vila s privatnim bazenom, smješten je na plažama od sitnog pijeska po nazivu Sugar Beach, pri čemu se na sjeveru može vidjeti vrh Petit Piton, idealan za nezaboravne fotografije s odmora. Nakon uzbudljivog dana provedenog istražujući sve ono što otok može ponuditi, gosti se mogu opustiti u vanjskoj sauni resorta Temazcal - tradicionalne kolibe u mezoameričkom stilu s kupolom.

Makarska, Hrvatska

Slikoviti lučki gradić Makarska smješten je na dalmatinskoj obali između Splita i Dubrovnika te privlači posjetitelje mirisnim borovim šumama, strmim liticama i bistrim plavo-zelenim Jadranskim morem. Premda je sam gradić dovoljno malen kako biste ga istražili pješice ili biciklom, ako se osjećate spremni za pustolovinu i želite istražiti manje popularan dio mjesta, automobil će vam omogućiti da posjetite obližnju planinu Biokovo, drugi najviši planinski masiv u Hrvatskoj. Kao nagradu za vaš trud očekuje vas impresivan pogled na gustu šumu koja seže sve do kristalno čistog mora.

Gdje boraviti: U samom centru Makarske, na svega nekoliko minuta od svjetionika Sv. Petra nalazi se objekt Apartments Beso iz kojeg se pruža nezaboravan pogled na luku. Samo zamislite kako uživate u domaćem obroku na balkonu dok promatrate bezbroj brodova koji uplovljavaju i isplovljavaju iz luke uz svjetlucavo plavo more.

Kauai, Havaji

Havajski otok Kauai, poznat i pod nazivom „vrtni otok" pravi je tropski raj sa strmim liticama, bujnim prašumama i kilometrima zlatnih plaža. Koliko god bilo privlačno opustiti se i samo uživati u svoj toj ljepoti (što biste svakako trebali učiniti), nipošteno ne biste trebali propustiti unajmiti automobil kako biste istražili atraktivne obalne gradove, skrivene plaže i čuvene slapove na otoku Kauaiu. Trebat će vam oko tri sata da stignete s jednog kraja sjeverne obale (Haena) do zapadne strane (Polihale), a pritom vas očekuje panoramska vožnja do jednog od najdužih dijelova prekrivenih pijeskom na otoku. Putnici koji traže nezaboravan prizor svakako bi trebali posjetiti park Koke'e, mjesto prepuno jurskih krajolika sa smaragdnim lišćem i koraljnim liticama. Planinarite na jednoj od sedam staza ili krenite cestom do vidikovca Kalalau, s kojeg se pruža veličanstven, neponovljiv pogled na obalu.

Gdje boraviti: Ako vam večera pod zvijezdama uz zvukove valova koji udaraju u obalu zvuči kao savršen predah, onda je hotel Kauai Shores u mjestu Kappa smješten uz obalu oceana savršen izbor za vas. Ako želite mir i opuštanje začiniti s malo pustolovine, razmislite o rezervaciji obilaska helikopterom i uživajte u pogledu na veličanstveni vulkanski krajolik otoka iz zraka.

Sabah, Borneo, Malezija

Uz gotovo polovicu kopnene mase prekrivene šumama, Borneo je treći najveći otok na svijetu i proteže se kroz tri države. Ujedno je i pravi raj za ljubitelje prirode zahvaljujući raznolikosti autohtonih biljnih i životinjskih vrsta. Savezna država Sabah u najsjevernijem dijelu otoka, u kojoj se nalazi planina Kinabalu, najviši vrh Malezije, impresivno je odredište za odmor, popularno ne samo po zelenim prašumama, već i po svojim prostranim plažama.

Gdje boraviti: Objekt Shangri-La's Rasa Ria Resort & Spa smješten je u rezervatu prirode s pogledom na Južno kinesko more te nudi nezaboravan pogled na svjetlucave plaže, guste džungle i veličanstvene planinske vrhove regije. Bilo da se odlučite na opuštajuće krstarenje uz rijeku Kinabatangan ili želite malo više uzbuđenja na pješačenju kroz džunglu, neovisno o ritmu koji preferirate imate toliko toga za istražiti.

Bay of Islands, Novi Zeland

Zaljev Bay of Islands, smješten uz obalu otoka North Island na Novom Zelandu, sastoji se od više od 140 subtropskih otoka i čini raznoliko područje s netaknutim plažama i prekrasnim vulkanskim krajolikom. Ovdje možete pronaći pregršt bujnih šuma, zabačenih plaža i bogatu povijest koju možete istražiti, pa preporučujemo da svoje putovanje isplanirate unaprijed kako ne biste ništa propustili. Vrlo je praktično imati automobil u zaljevu Bay of Island jer ćete tako moći pokriti veću površinu. Bez obzira na to kamo vas vaša znatiželja odvede, svakako biste trebali posjetiti Kerikeri. Ondje vas očekuje najstarija kuća na Novom Zelandu, Mission House, koja se ponekad naziva i Kemp House. Ljubitelji šetnji svakako bi trebali isprobati šetnju uz obale rijeke Kerikeri sve do Wharepukea i Rainbow Fallsa.

Gdje boraviti: Objekt Craicor Boutique Apartments smješten je u mjestu Paihia u blizini šume Opua te nudi prekrasan pogled na zaljev, a osim toga sa svih je strana okružen zelenilom i cvijećem, što pruža idealno okruženje za opuštanje, revitalizaciju i provođenje kvalitetnog vremena s prijateljima i obitelji.