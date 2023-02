Volite li miris benzina? Imate problem...

Miris benzina je, htjeli mi to ili ne, većini ljudi zapravo ugodan i vole ga, ma koliko čudno to bilo. S tim su se pitanjem uhvatili u koštac znanstvenici i došli do zaključaka koji su poprilično nezgodni...

Naime, postoje dvije teorije, jedna fiziološka i jedna psihološka. Prvi, Proustov fenomen, ima korijene u psihologiji kognitivnog ponašanja s malo pomiješane anatomije.

Fenomen je to koji je dobio ime po francuskom piscu Marcelu Proustu, a koji objašnjava zašto volimo miris vanilije, limuna ili borova, ili zašto nas miris svježe pokošene trave podsjeća na djetinjstvo, prenosi The Drive.

Prema istraživačima Sveučilišta u Liverpoolu, naš olfaktorni sustav dovoljno je blizu dijelova našeg mozga koji obrađuju emocije i pamćenje (amigdala i hipokampus) da mirisi mogu lakše potaknuti emocije isključivo na temelju blizine našeg frontalnog korteksa. Vaš njuh je toliko blizak vašem mozgu da mirisi pokreću emocije brže nego bilo što drugo. Što se tiče benzina, njegov miris možemo povezati s ugodnom vožnjom zahvaljujući ugodnoj suradnji našeg mozga i nosa.

Druga teorija je više fiziološka i puno strašnija. Ideja je da mali tragovi benzena u benzinu umrtvljuju naš mezolimbički sustav, dajući nam privremeni osjećaj euforije i povezujući miris plina s osjećajem blaženstva. Možda nam se zapravo ne sviđa miris plina, nego samo ono što on čini našem mozgu povezujući ga sa srećom. To bi mogao biti razlog zašto isti ljudi vole miris benzina kao miris boje, teniskih loptica ili laka za nokte. Benzen čini samo vrlo mali udio benzina, manje od 1 posto, ali naš njuh može pokupiti ugljikovodike u zraku.

Benzen je ipak gadna stvar. Američki Nacionalni institut za zdravlje opisuje što se događa kada smo izloženi previše inhalatorima kao što je benzen, koji je hlapljivo otapalo, i njegovu sposobnost da izazove "oštećenje kratkoročnog pamćenja, pažnje, inhibicije odgovora i rješavanja problema", s dugotrajnim učincima "zbog otapala izazvanog gubitka volumena bijele tvari u cijelom mozgu. Ukratko, benzen i druga otrovna otapala izjedaju naš mozak.