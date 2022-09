Vogue Night 2 u AKC Medika

Vogue Night, održan nakon Pride Ridea u sklopu Partycikla, dobro je zagrijao dvorište Medike pa smo vam pripremili Vogue Night 2 (u obliku neformalnog vogue balla).

Pripremite svoje outfite, uvježbajte svoje vogue pokrete, izađite i pokažite što znate, ili samo dođite pogledati, podržati vogue zajednicu i zabaviti se. Nakon natjecanja, u Attacku ćete se moći isplesati uz house glazbu s malo ballroom flavora.

Ples vogue i ballroom kultura nastali su u afroameričkoj i latinoameričkoj LGBTIQ+ zajednici u New Yorku. Vogue ballovi pružaju siguran prostor gdje svatko može biti ono što želi. Nema mjesta nikakvoj diskriminaciji prije, tijekom ili nakon ovog događaja.

RASPORED:

• ulaz za natjecatelje/ice: 19:00

· ulaz za publiku: 19:30

• početak: 20:00

• završetak: 23:30

▬▬▬▬

Sudac: German Father David Elle

DJ: Lesa

Host: Boris 007

Commentators: Bruna 007 and Nina 007

DRESS CODE: touch of neon

U outfit obavezno uključi barem jednu neonsku/intenzivnu boju. Express yourself!

Kategorije:

Sve kategorije su OTA (Open to all).

Runway - Zadivi nas svojim outfitom i hodaj kao model. Pri tome se moraš odlučiti za stil hodanja: European (feminine) ili All-American (masculine).

Baby vogue

Znaš elemente voguea ali nisi nikad walkao_la na ballu ili walkaš neko kraće vrijeme? Odaberi hoćeš li walkati old way, new way ili vogue femme i pokaži da znaš osnovne elemente tog stila voguea.

Old way

Prvi stil voguea, old way, bio je nadahnut manekenskim pozama, borilačkim vještinama, svečanim vojnim paradama i pozama s egipatskih skulptura. Portretiran je u dokumentarnom filmu "Paris is Burning", kao i u prvim sezonama serije "Pose".

Face - Ako ti svi kažu da imaš prelijepo i vrlo simetrično lice, ovo je kategorija za tebe.

Vogue femme

Pokaži nam pet elemenata stila vogue femme: hands performance, catwalk, duckwalk, spin&dip i floor performance. Vogue femme je trenutno najpopularniji stil voguea, a razvile su ga transrodne žene.

Lip Sync

U ovoj kategoriji možeš zaraditi 10s pjesmom po vlastitom izboru. Prvih 8 prijavljenih ulazi u natjecanje. Svoju prijavu i verziju pjesme koju ćeš izvesti možeš poslati na mail boris.vogue@gmail.com najkasnije do 6.9.

U battleovima će se nasumično pustiti neke od ovih pjesama:

- CeCe Peniston - Finally

- Cyndi Lauper - Girls Just Want to Have Fun

- Aretha Franklin - Respect

- Madonna - Express Yourself

Vogue to everything

Zapleši neki od stilova voguea na glazbu koja nikako nije tipična vogue glazba.

▬▬ PARTY ▬▬

23:30-03:00 Party u Attacku

Lesa & Nina

Lesa i Nina bave se plesom kao i istraživanjem i puštanjem muzike. Aktivni su dio ulične i klupske plesne scene balkana, te svoj doprinos ovim subkulturama daju kroz ples, muziku i organiziranje evenata.

Selekcija im je inspirirana plesom, New York clubbingom i old school američkim zvukom. Namjera im je kroz glazbu potaknuti siguran prostor za ekspresiju i dijeljenje sa drugima.



Tomas G

https://mixcloud.com/atracks

Dugogodišnji radijski DJ poznat iz Službenog početka vikenda na radiju 101 i Yammatu, danas producira emisiju nove plesne glazbe A Tracks na radiju 808. Posebno voli house svih podvrsta - pop, piano, disco, electro, funky, hard - od klasičnih hitova do najnovije produkcije.

▬▬ UPAD ▬▬

Cijena ulaza će biti 40 kuna u pretprodaji i 50 kuna na sam dan eventa.