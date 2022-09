The Garden Brewery predstavlja OktoBeer Fest

Najveće svjetsko slavlje piva ove jeseni ima svoju inačicu u Zagrebu u dvorištu Gardenove craft pivovare na adresi Slavonska avenija 26/1. Po prvi put u velikom vrtu donose svoju verziju pivskog festivala uz ono što najbolje znaju raditi - sjajno pivo, super ponudu hrane i odličan glazbeni i popratni program.

Čak osam novih i svježih piva bit će skuhano posebno za OktoBeer Fest, a The Garden Brewery predstavit će OktoBeer lager, svoju verziju klasičnog njemačkog stila, jaki lager Festbier, bezglutenski Landbier, kao i primjerice legendarni minhenski stil Doppelbock. Sve će se moći probati u kriglama od jedne litre. U ponudi su uvijek i najsvježija i nagrađivana piva koja se kuhaju na licu mjesta kao i raznovrsni specijali po kojima je The Garden Brewery prepoznatljiv.

Gastro ponuda sjajno će se sparivati s pivima. Za vrijeme trajanja festivala međunarodno priznati chef Mario Mandarić predstavit će hranu baziranu na zero waste priči, a moći će se probati burgeri od govedine s umakom od šljiva ili primjerice domaća tjestenina s govedinom i dehidriranim šampinjonima i krastavcima. Gardenov gastro chef Marko Palfi režira koncept hrane Full Circle, kojim se sladovi iskorišteni u pivovari koriste kao prirodna hrana za životinje, a proizvodi, počevši s prženom piletinom, se potom poslužuju u prostoru pivovare. U ponudi su i nagrađivani Submarine burgeri, kao i pivski kokteli koje potpisuje Hrvoje Rihtarić.

Svakodnevni program donosi gostovanja live bendova i DJ nastupe, a od četvrtka do nedjelje čut će se sve od brassa, preko jazza, do funka. Uz kvartet saksofonista Techno Vikings, ZET orkestar, Bjelovar Big Band, tu su i setovi koje režiraju Steve Cobby i Fila Brazillia, No Fakin, Andrew Gibney, Nick i Pepi, dok će londonski NTS radio prvog vikenda u subotu emitirati live iz pivovare uz gostujuće DJ-eve. Otvorene su prijave na Beer Mile Run, tjednu utrku nedjeljom koju vodi Domagoj Jakopović Ribafish, na rasporedu su obilasci pivovare ponedjeljkom, kao i razna popratna događanja u velikom zelenom vrtu kao što su pub kvizovi, beer bingo ili sve popularniji cornhole turniri. Gardenov Farmers Market, u suradnji s Malim Placem, tržnica je koja će kroz četiri subotnja prijepodneva predstavljati razne male proizvođače, a svaki put dodat će nove sadržaje poput Rewear Me buvljaka, sajma stripova i ploča ili Art Bazaara.

Uz prostor atrija i velikog vrta na raspolaganju su i stolovi na metre koji će se moći rezervirati za veće grupe, čime The Garden Brewery i OktoBeer Fest u svom premijernom izdanju postaje savršeno mjesto za druženja poslije posla.

Jedinstveni prostor pivovare na Žitnjaku predstavlja Zagreb u svjetlu metropola koje revitaliziraju industrijske dijelove grada dajući im poseban štih. The Garden Brewery na novoj lokaciji u fokus stavlja povećani kapacitet pivovare, a u prostor postakljenog atrija smještena je i pivnica s uvijek svježom ponudom craft piva i hrane iz provjerenog uzgoja. Prostor koji aktivira sva osjetila krasi i veliki travnati vrt s više od 40 posađenih stabala koje se nalaze i unutar pivnice, te tako kreiraju oazu za opuštanje, a The Garden Brewery postaje mjesto koje okuplja zajednicu i razne interese.

Nagrađivana pivovara proglašena najboljom u EU, s više od 200 stilova piva skuhanih u zadnjih pet godina nastavlja s eksperimentiranjem i proizvodnjom svježeg piva. Novi pogon čvrsto drži The Garden na svjetskoj mapi craft piva i čini ju jednom od predvodnika pivarstva u Europi koji svoje pivo šalje po cijelom kontinentu, ali i sve do Kine, Australije i Novog Zelanda.

Ulaz na sve programe OktoBeer festivala je besplatan. The Garden Brewery otvorena je na novoj lokaciji na adresi Slavonska avenija 26/1, uz dobru prometnu povezanost, vlastiti parking, te blizinu javnog prijevoza. The Garden Taproom tj. pivnica radi svaki dan, radnim danom i nedjeljom od 10:00 do ponoći, a petkom i subotom otvorena je do 02:00.