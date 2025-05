Lost Frequencies na Sea Staru

Lost Frequencies više od desetljeća neizostavan je dio svake ljetne playliste, a ove godine stiže u umašku lagunu otvoriti ljetnu i festivalsku sezonu! Vlasnik je hitova koji broje više od 14 milijardi pregleda kao što su „Are You With Me", „Where Are You Now", „Reality", „Questions" i „Back To You", uz koje će publika sedmog izdanja Sea Star Festivala plesati već u subotu, 24. svibnja. U razgovoru za Sea Star Lost Frequencies otkriva što misli o hrvatskoj publici, što trenutno sluša, gdje pronalazi inspiraciju te koji su mu planovi za budućnost.

Sea Star Festival 2025 | A New Wave Of Frequencies Is Hitting Magical Lagoon!

Megatalentirani Felix De Laet krije se iza imena Lost Frequencies koje je svojim hitovima osvojilo milijarde slušatelja diljem svijeta, a u razgovoru za Sea Star otkrio je kako se osjeća oko ponovnog povratka na Jadransku obalu - "Jako sam uzbuđen što se vraćam nastupati u Hrvatsku! Obožavam sunce, plažu i sjajnu atmosferu koju hrvatska publika uvijek donosi!"

Belgijski je DJ prije mjesec dana objavio i novi singl "Dance in The Sunlight" koji će postati novom ljetnom himnom. Publika Sea Stara će ga imati priliku čuti već sljedeći tjedan, a Lost Frequencies objašnjava kako je nastala pjesma i zbog čega je posebna: "Bilo je sjajno surađivati s Bandit na ovom singlu, zajedno smo napisali pjesmu i stvarno sam htio istaknuti njezinu ranjivost i magnetičnu izvedbu, sve to uz moj prepoznatljiv glazbeni štih. Htio sam produkciju usmjeriti prema opuštenijem stilu, malo sporijem i progresivnijem, ali da i dalje podigne publiku - vjerujem da će publika Sea Stara osjetiti tu vibru kada nastupim." Priznaje, ova mu je suradnja zaista posebna jer je i sam njezin obožavatelj, a pjesma je uspješno spojila dva naizgled različita svijeta u jednu zaista uspješnu suradnju - singl na streaming servisima već broji preko 7 milijuna pregleda.

Lost Frequencies slovi za posebnog glazbenog genija, masterminda koji se krije iza najvećih i najpoznatijih hitova u posljednjih desetak godina koji nikada ne promaše. Ipak, tvrdi da ne postoji tajni sastojak u njegovoj recepturi za hit: "Iskreno, ne mislim da postoji neka čarobna formula ili ''tajni sastojak''! Jako sam puno radio da bih došao do ovdje gdje sam sada - više od deset godina. Ključno je bilo da sam naučio kakvu glazbu želim stvarati i tko sam ja kao umjetnik. Vjeruj u sebe i radi naporno, ostalo će doći. Naravno, ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez mojih fanova na kojima sam neizmjerno zahvalan", zaključio je.

Kad nije na najvećim svjetskim pozornicama, Lost Frequencies vrijeme provodi marljivo radeći u studiju koji mu je, kako sam kaže, trenutno poput drugog doma. "Između turneja radim na puno nove glazbe, a neke od tih stvari testirat ću upravo na Sea Staru. Radim do kasno, ali obožavam to - ulazim u kreativnu zonu i puštam da me vodi kamo god treba." Prije izlaska na pozornicu, ovaj glazbeni heroj nema posebnih rituala ni priprema: "Samo se pobrinem da pojedem dobar obrok i ostanem hidratiziran. Planiram okvirno kamo želim odvesti set - više party ugođaj ili možda više groove - ali uvijek volim osjetiti publiku i prilagoditi se njezinoj energiji za jedinstven i zabavan nastup."

Ovom glazbenom hitmakeru inspiracije ne nedostaje, kaže da je pronalazi posvuda: "Biti okružen voljenima i obitelji, bilo kod kuće u Belgiji ili dalje, primjerice na Karibima, uvijek mi je velika inspiracija. Održavati kontakt s njima, usprkos kaosu života na turneji, jako mi je važno - i mentalno i kreativno." Osim toga, redovito sluša različite žanrove i otkriva novu glazbu, a njegova je playlista raznolika: "Slušam stvarno svašta! Od Boba Marleyja, kojeg jako cijenim, do Calvina Harrisa, mog prijatelja Netskyja, i novih izvođača koji mi se sviđaju - to se stalno mijenja."

Uz to, otkrio je i što priprema za svoj posebni set uz koji će plesati publika ispred Tesla Main Stagea u subotu, 24. svibnja: "Donosim puno nove glazbe, neke klasike i dobru dozu svog Lost Frequencies zvuka u kojem ćete svi moći uživati na suncu - vidimo se tamo!"

Na Sea Star Festival ove godine stižu i švedska pop kraljica Loreen, eurovizijska senzacija Tommy Cash, psymama Indira Paganotto te techno giganti I Hate Models, Patrick Mason i Paolo Ferrara. Na pozornici će zasjati domaća pop senzacija Miach te miljenik Balkana Voyage, a opaki trap gang ove godine predvode Senidah i Grše. U Nautilus Areni izredat će se najjača trap ekipa: 30zona, Peki, Baks, Špiro & Tej, Micka Lifa, MihaMih & Diinzo te Thicc Boi. Krema elektroničke scene odvest će publiku u techno raj, a na festival stiže i posebna zvijezda balkan soula - Marko Louis, kojemu će se na stageu pridružiti posebni gosti, Marčelo i Nensi.

Aktualne cijene ulaznica na snazi najkasnije do petka, 16. svibnja do kraja dana!

Festivalske ulaznice po cijeni od 49 eura, s popustom od 30% na finalni iznos, mogu se kupiti ovdje, na svim prodajnim mjestima Entrija te online u sustavu Entrio najkasnije do 16. svibnja do kraja dana. Osim festivalskih ulaznica u ponudi su i jednodnevne ulaznice te VIP Gold, kao i različite opcije smještaja.

U prodaji je omiljena akcija "Kupi 4, zgrabi 5" u kojoj se na četiri kupljene ulaznice peta dobiva potpuno besplatno!