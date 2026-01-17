Vodič za ugodan pregled raka maternice

Povodom Mjeseca prevencije raka vrata maternice u siječnju, INTIMINA, brend posvećen intimnom zdravlju žena, ističe kako nikada nije dovoljno poticaja ni dostupne edukacije o preventivnoj skrbi. Za mnoge žene strah i tjeskoba povezani s pregledom vrata maternice (papa testom) predstavljaju značajnu prepreku redovitom obavljanju pregleda.

Edukacija je najbolji način za razbijanje strahova i tabua, zbog čega INTIMINA dijeli jednostavan i praktičan vodič kroz ginekološki pregled uz savjete medicinske stručnjakinje dr. Susanne Unsworth. Vodič je osmišljen kako bi umirio sve koji osjećaju nelagodu ili zabrinutost zbog pregleda te kako bi postupak učinio što ugodnijim.

Rak vrata maternice jedan je od rijetkih karcinoma koji se češće pojavljuje kod mlađih žena. Najveća učestalost zabilježena je u dobnoj skupini od 30 do 34 godine, a zatim u skupini od 35 do 39 godina, prema podacima organizacije Cancer Research UK. Ono što je posebno važno jest činjenica da je riječ o jednom od karcinoma koji se najlakše mogu spriječiti, ponajviše zahvaljujući dvama ključnim čimbenicima: cijepljenju protiv humanog papiloma virusa (HPV) i redovitom probiru.

„Više od 99 % slučajeva raka vrata maternice uzrokovano je dugotrajnom infekcijom visokorizičnim sojevima HPV-a. Upravo zato cijepljenje protiv HPV-a predstavlja iznimno važan alat u smanjenju širenja infekcije u populaciji i pruža nam stvarnu priliku da u budućnosti znatno smanjimo pojavnost raka vrata maternice. No, redoviti probir i dalje je apsolutno neophodan. On omogućuje otkrivanje visokorizičnih HPV infekcija i ranih prekanceroznih promjena, često mnogo prije nego što se uopće mogu razviti u rak", objašnjava dr. Unsworth.

Unatoč njegovoj važnosti, statistike pokazuju da milijuni žena ne obavljaju redovite probirne preglede. Najčešće prepreke su strah, tjeskoba ili osjećaj neugode vezan uz sam postupak.

Vodič dr. Unsworth u 5 koraka za ugodniji pregled

Sam probir vrata maternice traje svega 2 do 3 minute, iako cijeli pregled obično traje oko 20 minuta. Dr. Unsworth dijeli svoje ključne savjete za opuštenije iskustvo:

1. Razgovarajte sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom

„Nemojte se ustručavati iznijeti svoje brige. Razgovarajte s liječnikom ili medicinskom sestrom prije pregleda. Oni su tu kako bi vas umirili, odgovorili na vaša pitanja i prilagodili postupak vašim potrebama. Objašnjenje svakog koraka često značajno smanjuje tjeskobu", ističe dr. Unsworth te dodaje: „Ako ste zabrinuti kako ćete se nositi s pregledom, možete se unaprijed dogovoriti oko riječi ili signala kojim ćete dati do znanja da trebate pauzu ili želite prekinuti postupak."

2. Usredotočite se na disanje

„Ako se tijekom pregleda osjećate napeto ili nervozno, jednostavne tehnike disanja mogu uvelike pomoći", kaže dr. Unsworth. „Spora i ravnomjerna respiracija opušta tijelo i olakšava sam postupak. Možete koristiti i druge tehnike koje vam pomažu ostati smiren, vježbe uzemljenja, vizualizaciju ili jednostavan razgovor s liječnikom. I zapamtite, uvijek možete zamoliti da se u bilo kojem trenutku napravi kratka pauza."

3. Zatražite manji spekulum

Za neke žene, osobito one koje imaju simptome menopauze poput vaginalne suhoće, spekulum može biti neugodan. „Korištenje manjeg spekuluma često čini veliku razliku", objašnjava dr. Unsworth. „Slobodno pitajte za tu opciju. Također, neke se žene osjećaju ugodnije ako same umetnu spekulum, što je u potpunosti u redu zatražiti."

„Ako je vaginalna suhoća izražen problem, primjena vaginalnog estrogena nekoliko tjedana prije pregleda može pomoći, no važno je izbjegavati njegovu upotrebu unutar 48 sati prije testa", dodaje dr. Unsworth.

4. Razmislite o analgeticima bez recepta (ako je potrebno)

Ako smatrate da bi vam pregled mogao biti neugodan, dr. Unsworth preporučuje uzimanje paracetamola ili ibuprofena otprilike sat vremena prije pregleda kako bi se unaprijed ublažila moguća blaga nelagoda.

5. Prilagodite položaj tijela

„Ponekad liječniku može biti izazovno dobiti jasan pogled na vrat maternice, što je ključan dio pregleda. Budući da se anatomija razlikuje od osobe do osobe, male prilagodbe položaja mogu imati velik učinak. Lagano naginjanje zdjelice može pomoći, a jednostavne tehnike poput stavljanja ruku ispod stražnjice olakšavaju postizanje boljeg kuta. Nekim ženama ležanje na boku bude ugodnije i omogućuje bolju vidljivost. Najvažnije je da se sve prilagodbe rade u dogovoru s vama, uz stalnu brigu o vašoj udobnosti", objašnjava dr. Unsworth.

Zašto je pregled vrata maternice neizostavan

Probir vrata maternice uključuje uzimanje malog uzorka stanica s vrata maternice kako bi se provjerila prisutnost visokorizičnih tipova HPV-a. Ako se takav HPV otkrije, uzorak se dodatno analizira kako bi se utvrdilo postoje li abnormalne, prekancerozne promjene stanica.

Preporuke za probir

Iako se smjernice razlikuju ovisno o regiji, u pravilu se preporučuje obavljanje probira svakih pet godina za sve osobe u dobi od 25 do 64 godine.

Što slijedi nakon testa

Negativan nalaz na HPV odlična je vijest jer znači vrlo nizak rizik od razvoja promjena na vratu maternice. Ako se otkrije visokorizični HPV, uzorak se provjerava na stanične promjene. Blaže promjene često se povuku same od sebe, dok se kod izraženijih promjena pacijentice upućuju na kolposkopiju radi detaljnijeg pregleda. Važno je naglasiti da većina žena upućenih na kolposkopiju nema rak.

„Ključno je zapamtiti da je probir vrata maternice osmišljen kako bi se promjene otkrile prije razvoja raka ili u njegovoj vrlo ranoj fazi, kada je liječenje najčešće iznimno učinkovito. Upravo zato redovito obavljanje probira pruža najbolju mogućnost za pravovremeno otkrivanje", naglašava dr. Unsworth.

Cijepljenje protiv HPV-a također ima ključnu ulogu u smanjenju rizika te se preporučuje svima kojima je dostupno. Postoje i poznati čimbenici koji povećavaju rizik od raka vrata maternice, poput pušenja ili većeg broja seksualnih partnera. Njihovo razumijevanje pomaže u donošenju informiranih odluka o vlastitom zdravlju.

„Uz edukaciju, cijepljenje i redovite preglede, imamo snažne alate za značajno smanjenje raka vrata maternice kod budućih generacija", zaključuje dr. Unsworth.