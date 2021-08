Vodič sa savršenim odredištima za medeni mjesec

Budući da su planovi više od godinu dana bili na čekanju zbog ograničenja putovanja povezanih s bolesti COVID-19, 46% putnika iz Hrvatske* optimistično je glede mogućnosti promjene termina životnog događaja kao što je medeni mjesec zahvaljujući postupnom popuštanju ograničenja putovanja širom svijeta. U skladu sa svojom misijom da svima olakša da istraže svijet, pa tako i svakom paru, Booking.com predstavlja pet odredišta za različite vrste parova prema preporukama putnika** kako bi vas inspirirao za odlazak na nezaboravni medeni mjesec, bez obzira na to koja ste vrsta para.

Par koji voli iskustva - degustacija vina u Mendozi, u Argentini

Parovima koji uživaju u sličnim aktivnostima i dijele ljubav prema degustaciji vina svidjet će se jedinstvena iskustva degustacije vina u Mendozi, srcu argentinske vinske regije poznate diljem svijeta, koja nudi nagrađivana vina malbec i više od 1200 vinarija.

Gdje boraviti: Nedaleko od centra Mendoze nalazi se Lares de Chacras, klasičan butik hotel u ladanjskom stilu, smješten u slikovitom naselju Chacras de Coria. Hotel ima vinski podrum u kojem gosti mogu odabrati omiljeno vino uz večeru, a nudi i obilaske okolnih vinskih regija.

Parovi koji dokazuju da se suprotnosti privlače - all-inclusive romansa u Veneciji, u Italiji

Parovima koji se istinski vole, ali u jednakoj mjeri uživaju i u odvojenim aktivnostima, savršeno će odgovarati medeni mjesec u luksuznom all-inclusive resortu. Uz brojne sadržaje, opcije i aktivnosti planiranje će vam biti brzo i jednostavno, a vaš će medeni mjesec biti nezaboravan i romantičan.

Gdje boraviti: Boravite u hotelu Cipriani, A Belmond Hotel, jednom od najpoznatijih luksuznih hotela u Veneciji, i doživite njegovu romantičnu atmosferu. Svaki kutak ovog poznatog mjesta za odmor bez sumnje će vas očarati zahvaljujući gastronomiji nagrađenoj Michelinovom zvjezdicom, jedinom olimpijskom bazenu u gradu, teniskim terenima i ekskluzivnim obilascima.

Pustolovan par - doživljaj ronjenja u Sharm El Sheikhu, u Egiptu

Parovi koji žude za dozom adrenalina i pustolovine uz romantičan odmor provest će i nezaboravan medeni mjesec u ovom all-inclusive ronilačkom resortu. S ronjenja u Sharm El Sheikhu ponijet ćete uspomene koje ćete pamtiti cijeli život, a putnici Booking.com-a preporučuju ga zbog zapanjujućih olupina, zidina i grebena.

Gdje boraviti: Objekt Four Seasons Resort Sharm El Sheikh nudi pogled na Crveno more, elegantan smještaj i vrhunske izlete u pustinju i na ronjenje. Objekt ima dva mola i tim stručnjaka koji će ljubiteljima ronjenja olakšati ulazak u najtoplije more na svijetu, koje obiluje grebenima, koraljnim vrtovima i olupinama brodova.

Opušteni par - spa odmor u Bathu, u Ujedinjenom Kraljevstvu

Gotovo četvrtina 22% putnika iz Hrvatske* čezne za opuštajućim putovanjem, a medeni mjesec savršena je prilika za to. Bezbrižnim parovima koji najradije provode zajedničko vrijeme u opuštanju svidjet će se odmor u jednom od najboljih svjetskih spa odredišta, u kojem se nalaze i jedine prirodne toplice u Velikoj Britaniji.

Gdje boraviti: U objektu The Kennard, izgrađenom 1794. godine, tijekom zlatnog doba georgijanske elegancije u Bathu, zasigurno ćete provesti nezaboravan boravak. Ovaj butik privatni smještaj nalazi se na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine, a udaljen je nekoliko minuta hoda od brojnih toplica, muzeja te nekih od najboljih gradskih restorana i trgovina.

Društveni par - noćne tržnice u Pa Tongu u Phuketu, u Tajlandu

Parovi koji vole druženje doživjet će najbolji provod u životu na medenom mjesecu u gradu Pa Tongu, u tajlandskom Phuketu. Pod neonskim svjetlima ulica koje vrve noćnim tržnicama možete kušati lokalne delicije, kupiti jedinstvene rukotvorine ili jednostavno prošetati tržnicom i upoznati mještane dok uživate u lokalnim zabavnim sadržajima.

Gdje boraviti: Objekt Burasari Phuket Resort & Spa - SHA Plus odiše tropskim ugođajem, a smješten je uz plažu Patong, na pješačkoj udaljenosti od trgovačkog centra i zloglasne ulice Bangla Road, koja vrvi barovima i noćnim klubovima. Uz spa sadržaje, dva vanjska bazena, večernje plesne predstave i barove u sklopu objekta, poželjet ćete zauvijek ostati u ovom resortu.

Za sve parove koji traže odredište za medeni mjesec, Booking.com dijeli Sezonske ponude koje putnici mogu iskoristiti pri planiranju svojih ljetnih putovanja tijekom 2021., kad putovanja ponovno budu sigurna. Popusti kreću od 15% i vrijede za boravke do 30. rujna 2021. Osim toga, Booking.com nudi odličnu vrijednost putem svog Genius programa još većem broju putnika tako što svim putnicima s korisničkim računom nudi pristup pogodnostima razine 1 u okviru tog programa, bez potrebe za minimalnim brojem prethodnih rezervacija da bi se ispunili uvjeti, uključujući automatski pristup ekskluzivnom popustu od 10% u stotinama tisuća objekata koji sudjeluju u programu diljem svijeta. Putnici samo trebaju preuzeti Booking.com aplikaciju, prijaviti se i potražiti Genius oznaku kako bi pronašli dostupne pogodnosti i popuste.