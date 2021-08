Je li bolje biti inteligentan?

Inteligencija za biti zeznuta stvar - naime, od inteligentnih ljudi uvijek se očekuje da budu najbolji, bez obzira o čemu se radilo. Zbog toga često osećaju pritisak društva i nemaju s kime razgovarati o svojim slabostima.

Inteligentni ljudi često više razmišljaju, nego što osjećaju - inteligentni ljudi često imaju problem s time da ne osjećaju nikakvo olakšanje prilikom iskazivanja emocija. Oni svoje emocije više izražavaju na verbalan način, dok ih oni manje inteligentni pokušavaju izraziti fizičkim reakcijama poput udaranja, trčanja, vrištanja, plakanja, plesa ili skakanja od sreće. Na kraju, emocije inteligentnih ljudi ostaju zarobljene u njima samima, bez obzira na njihovo verbalno izražavanje. Znanstvenici ne mogu toočno odrediti kako su emocionalne i kognitivne sposobnosti povezane, ali utvrdili su da se iznimno inteligentni ljudi ne moraju oslanjati na emocionalne vještine kako bi riješili neki problem.

>> 5 razloga zašto inteligencija donosi probleme >>

Možda nikada ne nauče cijeniti vrijednost napornog rada - mnogi inteligentni ljudi često imaju osjećaj da uz minimalni trud mogu učiniti mnogo, no visok IQ ne vodi uvijek direkto do uspjeha. Visok IQ može postati problem ljudima koji otkriju da ga imaju i da ne moraju raditi naporno kao ostali da bi uspjeli i tako nikad ne razviju dobru radnu etiku. Stručnjaci također tvrde da inteligentni ljudi imaju ojsećaj da ne moraju naporno raditi da bi ostvarili ono što žele.

>> Muškarcima se inteligencija može procijeniti po izgledu >>

Od njih se očekuje da u svemu budu najbolji - od inteligentnih ljudi uvijek se očekuje da budu najbolji, bez obzira o čemu se radilo. Zbog toga često osjećaju pritisak te se osjećaju usamljenima. Problem nastaje i kada roditelji od svoje inteligentne djece previše očekuju. Zbog velikih sposobnosti njihove djece, roditelji se najčešće fokusiraju na to što će njihova djeca raditi i čime će se baviti, umjesto da se usredotoče na ono što njihova deca zapravo jesu.

>> Kako su povezani mozak i inteligencija >>

Previše vremena troše na razmišljanje - zajednička osobina svim inteligentnim ljudima je trošenje previše vremena na razmišljanje i analiziranje. Oni pokušavaju svemu dati egzistencijalni smisao, što dovodi do toga da se stalno nalaze u jednom začaranom krugu. Uglavnom pokušavaju pronaći odgovore na pitanja na koja nitko da sada nije uspio odgovoriti, a to ponekad može biti uzaludan trud, piše Business Insider. Problem nastaje i kod donošenja odluka. Oni tada pokušavaju analizirati sve moguće posljedice što na kraju može dovesti do toga da odluka ni ne bude donesena.

>> Tri vrste inteligencije koje vam stvarno trebaju >>

Svjesni su koliko ne znaju - osobe s visokim IQ-om često su svjesni da mnogo toga ne znaju i koliko god se trudili, uvijek će postojati nešto što neće znati. Ovakvo zapažanje zna biti frustrirajuće jer čim više učite, više ste svjesni koliko još morate naučiti.