Vodič kroz postporođajne promjene najvažnijih mišića u tijelu

Trudnoća često donosi brojne fizičke tegobe, ali i razne promjene u tijelu kojih trudnice nisu ni svjesne. Neke od tih promjena odnose se na mišiće zdjeličnog dna koji su iznimno važni jer drže mokraćni mjehur, crijeva i maternicu, no često ostaju zanemareni. Problemi zdjeličnog dna mogu ozbiljno naškoditi zdravlju žena, posebice njihovom mentalnom zdravlju. Dobre vijesti su da postoji lijek. Medicinska stručnjakinja brenda INTIMINA, Dr. Rachel Gelman, fizioterapeutkinja specijalizirana za zdjelično dno i seksualno zdravlje, odgovorila je na najčešća pitanja budućih i novopečenih mama.

Što se događa zdjeličnom dnu za vrijeme trudnoće i nakon poroda?

Tijekom trudnoće, zglobovi i ligamenti olabave kako bi napravili prostora za bebu, a mišići zdjeličnog dna preuzimaju veće opterećenje kako bi podržali te promjene. Tijekom vaginalnog poroda, ili bilo kakvog istiskivanja, mišići zdjeličnog dna se znatno rastegnu i postanu otprilike 3,5 puta duži. Carski rez također može ostaviti posljedice na mišiće zdjeličnog dna jer se radi o velikoj operaciji koja može utjecati na mišiće i živce koji se nalaze oko i unutar zdjelice.

Zbog toga, ovi mišići trebaju biti dobro koordinirani. Trebaju se znati opustiti i produljiti tijekom poroda i porođajnih grčeva kako bi osigurali stabilnost. Znači, fokus ne bi trebao biti samo na snazi već i na koordinaciji. Mišići zdjeličnog dna trebaju se moći stisnuti, opustiti i produljiti kako bi dobro funkcionirali.

Koji su najčešći simptomi oslabljenog zdjeličnog dna?

Najčešći znakovi zbog kojih trebate poraditi na jačanju mišića zdjeličnog dna su:

Zatvor

Stresna urinarna inkontinencija (curenje s kašljem, kihanjem, smijehom, skakanjem, trčanjem)

Bol tijekom penetrativnog seksa

Bol u zdjelici

Bol pri sjedenju

Bol trtice

Osjećaj manjka stabilnosti trupa

Kada je u redu početi vježbati mišiće zdjeličnog dna (Kegelove vježbe) nakon poroda?

Kegelove vježbe možete početi raditi prilično brzo nakon poroda. No, treba imati na umu da Kegelove vježbe nisu odgovarajuća vježba za svakoga. Obično se na liječničkom pregledu 6 tjedana nakon poroda ženama daje "zeleno svjetlo" da krenu vježbati. Tada bi bilo preporučljivo tražiti uputnicu za posjet specijalistu zdjeličnog dna koji će vas informirati o tome koje su vježbe su najprikladnije za vas.

Kako izgledaju osnovne Kegelove vježbe za nove mame?

Potrebno je znati da Kegelove vježbe nisu jedini odgovor na sve probleme zdjeličnog dna. Preporučljivo je posjetiti liječnika prije nego što ih počnete raditi. U slučaju da su Kegelove vježbe prikladne za vas, količina i učestalost razlikuju se od osobe do osobe. Iz tog razloga, dobro je konzultirati fizioterapeuta zdjeličnog dna kako bi se utvrdilo koje su vježbe najbolje za vas. Osoba X može izvoditi 10 Kegelovih vježbi dnevno, dok osoba Y može izvoditi 20. Istvremeno, osoba Z ne bi uopće trebala raditi Kegelove vježbe koje predstavljaju stiskanje mišića, već bi trebala vježbati njihovo opuštanje i istezanje. Dakle, ne postoji jedno rješenje za sve što se tiče vježbi zdjeličnog dna.

Također, za one žene koje nisu sigurne u to kako se ispravno izvode Kegelove vježbe, vaginalni utezi i pametni uređaji kao što je KegelSmart mogu itekako pomoći.

Nakon što osjetimo pozitivne rezultate Kegelovih vježbi, koji je najbolji način održavanja zdravlja zdjeličnog dna?

Kao što smo već objasnili, ovisi o osobi, no najbolje što možete napraviti je nastaviti s preporučenim vježbama. Također, važno je održavati dobru higijenu crijeva što podrazumijeva da unosite puno tekućine i jedete hranu bogatu vlaknima. Također, tiskanjem i naprezanjem tijekom obavljanja velike nužde vrši se veliki pritisak na zdjelično dno, a to može dovesti do zdravstvenih problema, pa čak i seksualne disfunkcije. Postavljanje povišenja ispod stopala tijekom nužde dovodi osobu u položaj čučnja što može biti korisno za zdravlje dna zdjelice.

U svakom slučaju, porod je veliki događaj, bio vaginalni ili carski rez. Zato bi svaka žena koja je bila trudna trebala posjetiti specijalistu zdjeličnog dna te se posvetiti rješavanju problema zdjeličnog dna koji su nastali zbog trudnoće. Obično pacijenti vide poboljšanje nakon nekoliko mjeseci, no svaka je osoba različita. Bez obzira na to koliko je vremena potrebno za oporavak od bilo kakvih disfunkcija dna zdjelice, treba znati da uvijek postoji rješenje. I što je najvažnije, zapamtite da na jačanju zdjeličnog dna treba kontinuirano raditi tijekom cijelog života!