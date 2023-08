Vlado Tuđa, slikar velikih formata

Slikar Vlado Tuđa, suvremeni je hrvatski likovni umjetnik, autor opsežnog i slojevitog opusa, izlagač na brojnim samostalnim izložbama, nadahnuto i predano radi i danas, kreirajući nova slikarska i skulptorska djela.

Gospodine Tuđa, nedavno ste ostvarili vrlo zanimljivu suradnju. Četrdeset Vaših slika, većeg i velikog formata ukrasilo je stanove u zagrebačkoj novogradnji .

- Već dugo oko mene obilaze investitori jer ih zanima moj rad, moje slike s apstraktnim motivima. Riječ je o nizu akrila na platnu. Jedna cijela zgrada opremljena je s mojim slikama. Pozvan sam da vidim kako to izgleda i moram reći da sam vrlo zadovoljan.

To je gotovo, jedna cijela izložba?

- Praktično, da, cijela izložba.

U planu je i nova suradnja?

- Dogovorili smo se da će svaku novu zgradu ovoga investitora ukrašavati moje slike.

To je veliko priznanje Vašem cjelokupnom radu?

-Iskreno, jest.

Istodobno, moramo istaknuti i Vaše pripreme za snažan iskorak na svjetsku scenu.

- Da, to je stvarnost ovoga trenutka. Neću navoditi niti jedno ime. Samo ću reći da su me zamijetili svjetski kolekcionari, iz Japana, Hong Konga i Kine. Preko jednoga znanca, slikara sam došao do njih. Njemu je svojedobno pomogao Glibota i omogućio mu takav prodor.

Strane kolekcionare najprije zanima autorska osebujnost, kvaliteta, njima novac nije u pitanju.

- Tako je, njima novac ne predstavlja mnogo, ali kvaliteta je iznad svega, posebnost, originalnost autora.

Strani kolekcionare je očito privukao Vaš eksplozivni, žestoki kolor?

-Svakako, kolor prije svega. Taj me kolor i otkriva.

Nije lako doći na ta tržišta?

- Prije su ta tržišta bila dosta zatvorena. Danas su ona otvorenija, posebno za europske autore.

Vi vrijedno radite i kiparskom opusu?

- Nastavljam koliko mogu. Kiparstvo uvijek ide uz moje slikarstvo. Znate ja sam uvijek slikao kiparski a kipario slikarski.

Osobito volite velike formate. Znam da uživate slikajući na velikim formatima.

- Strašno volim veliki format, tu slobodu, nelimitiranost pokreta, geste. Pucam od energije, zato velim veliki format. Najteže mi je naslikati mali format.

Rado slikate florealne motive ali i ljudske figure, likove.

- Da, ovisi o inspiraciji. Likovi su, uvijek me pitaju, jesu li oni stvarni ili nestvarni. Oni su stvarni, izviru iz mojih sjećanja.