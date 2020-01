Vježbanje uz glazbu je učinkovitije

Vježbanje je dio većine novogodišnjih odluka, bez obzira odlučili vi vježbati više nego do sad ili početi vježbati. To je pohvalno, jer bilo kakvo vježbanje je bolje od nikakvog, no ako ste pritom žustri, bit će bolje i za mozak i za srce.

Dakle, ako ste jedan ili jedna od onih koji su u novoj godini odlučili biti fizički aktivniji, možda će vam u takvoj žustrijoj tjelovježbi pomoći - glazba.

Za razliku od lagane šetnje, brzi hod će vjerojatnije povećati dotok krvi u vaš mozak i rezultirati oslobađanjem hormona zvanog BDNF (neurotrofni moždani faktor) koji pridonosi stimulaciji proizvodnje novih moždanih stanica, što je s obzirom na proces starenja bez sumnje korisno.

Znanstvenici vjeruju da osobe koje hodaju žustrije žive dulje od onih kojima je draža ležernija šetnja. piše BBC.

Ranije provedeno veliko istraživanje u koje je bilo uključeno više od 50.000 osoba iz Velike Britanije otkrilo je da su oni koji su rekli da obično hodaju brže i žustrije živjeli u prosjeku za 24 posto dulje u odnosu na grupu koja je odgovorila da hoda sporijim tempom.

Britanski znanstvenici odlučili su provjeriti kakav utjecaj na brzinu hodanja ima glazba i pomaže li slušanje određene vrste glazbe u ubrzanju tempa hodanja.

Definicija "brzog hodanja" znači otprilike oko stotinu koraka u minuti, a to opet znači da bi trebalo slušati glazbu koja ima malo brži ritam - primjerice Abbinu "Dancing Queen" ili Shakirinu "Hips Don't Lie".

Michael Mosley, britanski liječnik, nutricionist i tv-producent je u suradnji s kineziologinjom i profesoricom na Sveučilištu Ulster, Marie Murphy angažirao 24 volontera u dobi između 25 i 65 godina koje su nasumično podijelili u dvije skupine.

Jednoj grupi su dali pedometre te su od sudionika eksperimenta zatražili da pokušaju dnevno prehodati 10.000 koraka, a članove druge grupe su zamolili da svakodnevno žustro hodaju tridesetak minuta uz glazbu koju su za njih odabrali.

Na početku eksperimenta sudionicima su izmjereni krvni tlak, vrijednosti poput kolesterola i masnog tkiva, a potom su ih zamolili da svoju zadaću provode tijekom pet tjedana, nakon čega je dogovorena nova kontrola.

Osobe iz druge grupe, koje su dnevno morale hodati žustrije i uz glazbu oko 30 minuta rekle su da im je takva vježba bila ugodna, no je li glazba utjecala na kvalitetu njihova hodanja i na rezultat?

Murphy kaže da je dobra vijest to što su u objema skupinama uočene pozitivne promjene, no u grupi koja je hodala žustrije i uz glazbu zamijećena je nešto veća zdravstvena korist nego u grupi koja je sporijim tempom morala prehodati 10.000 koraka.

U potonjoj je skupini uočeno prosječno smanjenje masnog tkiva za 1,8 posto, a kod osoba iz grupe koja je dobila zadaću hodati žustrije, masno tkivo se smanjilo za 2,4 posto. U drugoj je grupi evidentirano i veće smanjenje krvnog tlaka.

Stoga britanski stručnjaci savjetuju: Želite li održati formu - mentalnu i fizičku, stavite na uši slušalice s glazbom bržeg ritma i samo krenite ...