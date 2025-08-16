Vježbanje u pedesetima
Da, tek tada treba vježbati kao nikad, jer inače rapidno gubimo mišiće, dobivamo kile i neprovratno se mijenjamno na gore...
Trenerica Jennifer Anderson podijelila je svojih pet omiljenih vježbi koje svakodnevno radi kako bi očuvala kondiciju, piše Eat This, Not That.
"Volim kombinirati vježbe s vlastitom težinom i ciljane vježbe snage. Time ne jačamo samo mišiće nego i kosti i zglobove, a razvijamo i izdržljivost - što znači duže šetnje, planinarenja ili trčanja bez umora", ističe Anderson.
Dodaje da je rad na ravnoteži jednako važan kao i snaga. Mali izazovi, poput podizanja jedne ruke u izdržaju ili podizanja noge u donjoj poziciji čučnja, pomažu održati stabilnost, što je ključno kako starimo. "Ravnoteža je vještina koju moramo stalno trenirati. Uključivanje sitnih izazova u svakodnevni trening donosi veliku korist", pojašnjava te izdvaja pet vježbi koje čuvaju snagu i pokretljivost.
Čučnjevi - čučnjevi jačaju bedra, stražnjicu i trup te pomažu u očuvanju pokretljivosti. Trenerica je podijelila nekoliko koraka kako pravilno raditi čučnjeve:
- Stanite uspravno, stopala u širini ramena.
- Ruke ispred tijela ili na bokovima.
- Savijte koljena i kukove spuštajući se dok bedra ne budu paralelna s podom.
- urajte se kroz pete natrag u položaj stajanja.
Izdržaj - izdržaj, poznat i kao potisak ili daska, vježba je koja jača trup, ramena i stabilnost tijela, ističe Anderson. Dodala je i kako pravilno raditi vježbu:
- Dlanovi ispod ramena, stopala u širini kukova.
- Aktivirajte trbuh, stisnite stražnjicu i zadržite položaj.
Marinci - možda se čini jednostavna, ali ova dinamična vježba kombinira snagu, izdržljivost i kardiovaskularni trening te će vas izmoriti čak i ako ste iskusan vježbač, a još više ako tek počinjete aktivno vježbati. Slijedite ove korake kako biste napravili vježbu:
- Stanite uspravno, stopala u širini ramena.
- Spustite se u čučanj, ruke na pod.
- Skočite nogama unatrag u potisak i napravite sklek.
- Vratite noge prema rukama i skočite u zrak s rukama iznad glave.
Mrtvo dizanje - "Promjenom položaja stopala ili držanja utega mijenjate intenzitet", ističe trenerica. Objašnjava da je potrebno slijediti samo četiri koraka za pravilno izvođenje vježbe:
- Stanite uspravno, stopala u širini kukova, bučica u svakoj ruci.
- Lagano savijte koljena, utezi ispred bedara.
- Gurajte kukove unatrag i spuštajte utege niz noge, leđa ravna.
- Stisnite stražnjicu i vratite se u stajanje.
Sklekovi - Anderson naglašava da sklekovi nisu samo vježba za gornji dio tijela nego i za trup, a po potrebi se lako prilagođavaju. Možete mijenjati položaj ruku, tempo ili ih izvoditi na koljenima ili uz zid.
- Zauzmite visoki izdržaj, ruke ispod ramena, tijelo ravno.
- Savijte laktove i spuštajte prsa prema podu.
- Zadržite stabilan trup.
- Ispružite ruke i vratite se u početnu poziciju.
Sve u svemu, vježbanje je definitvno neobično važno za vaše zdravlje u tim godinama, pa onda, kako kaže deda Toni - vježbaj, pi*da ti materina!
