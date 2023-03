vivo X serija je odlična!

Pametni telefoni postali su neizostavan dio svakodnevice, a koriste se za puno više od pozivanja i slanja kratkih poruka. U neku ruku, postali su pravi osobni podatkovni centri, s velikom uporabnom vrijednošću, kao uređaji kojima korisnici obavljaju posao i čuvaju dragocjene osobne podatke i uspomene. Stoga ne čudi da je vivo, svojom filozofijom elegantnog i jednostavnog dizajna, veliku pozornost posvetio upravo tome da odgovori na svakodnevne potrebe korisnika.

Kroz povijest svojih ponajboljih modela iz serije X, tvrtka je iz generacije u generaciju provodila diskretne promjene s ciljem poboljšanja korisničkog iskustva. An Ren, direktor industrijskog dizajna u tvrtki vivo, navodi da je svaka promjena rezultat mnogo uloženog truda, te kako tvrtka za svaku novu generaciju pripremi najmanje 400 prototipova, prije nego što će konačnu inačicu pustiti u masovnu proizvodnju. Zahvaljujući ovom detaljnom procesu, vivo proizvodi uređaje koji odgovaraju ljudskoj intuiciji i unaprjeđuju svakodnevno korisničko iskustvo.

Dizajniran za jednostavnu upotrebu

U sklopu filozofije dizajna tvrtke vivo, jedan od ciljeva je stvoriti proizvode proizašle iz proučavanja stvarnih korisničkih iskustava i potreba, u različitim situacijama. Za svoju X seriju, vivo je razvio inovativna rješenja s pomoću kojih može smjestiti veće fotografske senzore i prateće sustave kamera, a istovremeno zadržati prepoznatljiv dizajn ove serije. vivo dizajn također uključuje i ugodno držanje telefona u ruci, pri čemu je lagan i tanak oblik ključan dio DNA vivo X serije. Kroz prilagođavanje tehničkih inovacija uređaja, vivo je posvećen unaprjeđenju korisničkog iskustva, i pojednostavljenju svakodnevnog korištenja.

Elegantna rješenja za telefon bez otisaka

Svi uređaji u vivo X seriji primjenjuju antireflektivnu tehnologiju stražnjih pokrova, čime s jedne strane nude diskretan efekt matiranog stakla, a s druge omogućavaju telefonima da ne zadržavaju otiske prstiju i mrlje, što je elegantno rješenje za održavanje telefona čistim. Stražnji panel na nekoliko uređaja X serije izrađen je od veganske kože, s čim je poboljšana tekstura, ali i otpornost telefona na habanje.

Moć suptilnih promjena

Kroz X seriju vivo je nastavio mijenjati dizajn u svrhu pojednostavljenja korisničkog iskustva i stvaranja uravnoteženog i profinjenog dizajna. Za model X50, vivo je premijerno predstavio -tzv. „Dual Tone Step" dizajn, sa stepenastom strukturom modula kamera na stražnjoj strani uređaja, kako bi smanjio dojam ukupne debljine telefona. Inspiriran dizajnom choker ogrlica, vivo je sa serijom X50 predstavio i tanku traku na vrhu uređaja, koja je sada prepoznatljiv dio dizajna svih uređaja X serije. Ove jednostavne ravne linije služe kao prepoznatljiva karakteristika dizajna vivo uređaja i ističu pozicioniranje X serije kao vodećeg modela za vrhunsku fotografiju. Osim toga, pri dizajnu vivo uzima u obzir i trendove životnog stila, kao i društveno okruženje u određenom trenutku. Na primjer, X50 seriju, koja je predstavljena na početku COVID-19 pandemije, je osim matiranog stakla obilježila i plava boja, s namjerom da korisnicima stvori opušteniju atmosferu tijekom korištenja.

Elegantan i tanak dizajn vivo X60 serije najbolje se vidi u X60 Pro modelu, debljine svega 7,59 milimetara. Ovaj uređaj napravljen je s ciljem da dodatno olakša upotrebu sa zakrivljenim zaslonom i poleđinom telefona, tako da intuitivno i lako leži u ruci.

S uređajima X70 serije, vivo nastavlja sa znatnim fokusom na udobnost, zahvaljujući debljini od svega 7,55 milimetara, za lako i ugodno korištenje. Kod oblikovanja X70 serije, vivo je uključio i toplije boje, kao što je jarka narančasta, kako bi razveselio korisnike tijekom razdoblja protuepidemijskih mjera. U ovoj seriji vivo je predstavio i dizajn inspiriran karakteristikama pejzaža koji se često viđaju u kineskim vrtovima, poznatiji kao Stepping Stone dizajn. U ovom slučaju dizajn je iskorišten tako da postavka modula kamera na telefonu podsjeća na kamenje koje stvara stazu u plitkoj vodi.

Serija X80, predstavljena prošlog ljeta, uključila je i prvi ultrazvučni dvostruki senzor otiska prsta, koji precizno prepoznaje otiske prstiju korisnika za 0,2 sekunde. S obzirom na to da korisnici otključavaju telefon i do 100 puta dnevno, upravo ga ta značajka čini lakšim i bržim za korištenja. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, koja koristi zvučne valove za mapiranje reljefa otiska prsta korisnika, uređaj nudi točnije prepoznavanje otiska prsta, čak i kada ruke nisu posve čiste. Karakteristika je to koja za cilj ima ne samo da ubrza, već́ i da korisnicima olakša otključavanje u različitim situacijama.