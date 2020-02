Vitamini koji jačaju imunitet i vraćaju snagu

Virusi, prehlade, gripe... sve nas to napada iz dana u dan, a najpametnija stvar koju možemo napraviti je ojačati tijelo i imunitet vitaminima kako bi bili zdravi i obranili se od napasti.

Nutricionistkinja Julija Zumpano za portal HealthClevlend Clinic objasnila koji vitamini mogu ojačati tijelo i sačuvati ga od bolesti:

Vitamin B6 - od vitalnog značaja za biokemijske procese imunološkog sustava. Hrana bogata vitaminom B6 uključuje piletinu te ribu poput lososa i tunjevine. Ovaj vitamin se nalazi i u zelenom povrću i u slanutku koji je glavni sastojak humusa.

Vitamin C - jedan od najvećih prijatelja imunološkog sustava. Zapravo zbog manjka vitamina C možete biti skloniji bolestima. Namirnice bogate vitaminom C su: brokula, kelj, naranča, grejpfrut, mandarine, jagode, paprika i špinat. Dnevni unos vitamina C vrlo je važan jer ga tijelo ne proizvodi i ne skladišti. Dobra vijest je da se vitamin C nalazi u puno namirnica i da većina ljudi ne treba dodatak osima ako ga liječnik ne preporuči.

Vitamin E - moćan antioksidans koji pomaže tijelu u borbi protiv infekcija. Namirnice bogate vitaminom E su orasi, sjemenke i špinat.