Vise od 5000 građana prosvjedovalo protiv megafarmi

U Zagrebu je održan građanski i nepolitični prosvjed protiv planirane izgradnje 20 industrijskih megapogona za uzgoj i klanje pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji. U organizaciji udruga Prijatelji životinja i Zelena akcija te građanskih inicijativa „Sunjani ne žele biti smuljani" i „Siščani ne žele biti Smetlišćani", središtem grada odjekivala je jasna poruka: Hrvatska ne pristaje na žrtvovanje jedne županije privatnom profitu! Uoči prosvjeda, ministru poljoprivrede Davidu Vlajčiću predali su šest zahtjeva za premijera Plenkovića, od kojih se kao krajnji ističe i usvajanje nacionalne odluke koja bi ovakve projekte klasificirala kao neprihvatljive.

Ovo nije lokalno pitanje, ovo je presedan

Prema procjenama organizatora, okupilo se više od 5000 sudionika. Podrška je stigla od Pule do Osijeka, a građani su dolazili i organiziranim autobusima poručujući da se ne radi o lokalnom problemu, nego mogućem presedanu koji određuje smjer u kojemu će Hrvatska krenuti. Istaknuto je da Hrvatska mora odlučiti hoće li postati odredište za prljave projekte ili će jasno reći NE investicijama koje uništavaju ljude i prirodu.

Transparenti s porukama: „Ne želimo da Sisačko-moslavačka županija postane industrijski Mordor", „Zagađeni zrak ne poznaje granice", „Europa je već odbila, zašto mi pristajemo?", „Priroda nije kolateralna žrtva!" i „Lonjsko polje vam to neće oprostiti!" pratili su uzvike protiv megazla.

„Javne rasprave o ovim projektima služe samo da bi zadovoljile formu jer se na pitanja i primjedbe lokalnog stanovništva i javnosti ne daju konkretni odgovori. Stoga se oni s pravom bune u velikom broju. Osim toga, podršku ovom prosvjedu dosad je dalo više od 150 udruga i građanskih inicijativa iz Hrvatske i veliki broj međunarodnih organizacija", istaknula je predsjednica Zelene akcije Dora Sivka.

Prema anketama 80 posto ljudi ne podržava izgradnju megapostrojenja u Sisačko-moslavačkoj županiji. Podršku prosvjedu dale su i brojne javne osobe: Severina, Krešimir Sučević-Međeral, Goran i Eva Višnjić, Darko Rundek, Mario Valentić, Filip Juričić, Sanda Hržić, Igor Barberić, Ribafish, Filip Sertić, Marina Orsag i drugi. Humanitarka i dugogodišnja aktivistica za prava životinja Heather Mills također je poslala pismo podrške: „U drugim područjima slični projekti ostavili su zajednice koje se bore sa zagađenom vodom, presušenim bunarima i nepodnošljivim životnim uvjetima. Teško je razumjeti zašto bi se takvi rizici nametnuli mjestima prirodne vrijednosti poput rijeke Save, bistre Kupe, Lonjskog polja i zajednicama koje o njima ovise."



Upozorenja na zagađenje i „cjepkanje" zahvata

„Ovdje govorimo o megafarmama kakve rijetko postoje u toj veličini, a tamo gdje ih ima devastiraju cijelo područje - kroz hipernitraciju okoliša, zagađenje podzemnih voda, zraka i tla te zdravstvene probleme ljudi u široj okolici. Zahvat o kojemu govorimo nema rješenje za zbrinjavanje desetaka tona gnoja, tisuća kubika otpadnih voda ni enormnih količina štetnih plinova i prašine koje bi ti kompleksi danonoćno ispuštali u zrak i time ugrozili kvalitetu života lokalnih zajednica i poljoprivrednika", istaknuo je Damir Rossini iz Sunje.

Sven Dorotić iz građanske inicijative „Lekenik" dodao je da se ovi pogoni nikako ne mogu smatrati investicijom: „Revitalizacija i razvoj ruralnog područja ne provode se tako da se dovode investitori koji će iscrpljivati lokalne resurse, a stanovništvu narušiti životne uvjete. Za ovakav projekt, koji se cjepka na manje kako bi lakše prošao zakonske norme, zahtijevamo izradu strateške procjene utjecaja na okoliš i kumulativno sagledavanje svih lokacija obuhvaćenih investicijama u peradarstvo."



Golema i stalna patnja životinja u intenzivnom uzgoju

Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja naglasio je i povezanost patnje životinja i okoliša: „Patnja životinja u takvom intenzivnom uzgoju golema je i stalna, činjenice oko toga su jezive. Stravične uvjete masovnog držanja prati i šopanje smjesama i kemikalijama kako bi pilići nenormalno brzo nabujali te iscrpljeni i bolesni završili na neprekidnoj klaoničkoj traci. Kapaciteti svakog pogona nadilaze granice koje lokacije mogu podnijeti, a zajedno predstavljaju kataklizmu koja bi se godinama nepovratno povećavala, dok cijeli taj predivni i vrijedan dio Hrvatske ne bi postao horor-područje bez normalnih uvjeta za život. To hrvatske vlasti ne smiju dopustiti, već trebaju jasno obraniti ljude, njihovu volju i njihovu budućnost te bez izmotavanja odbiti takve za Hrvatsku nepotrebne i razorne projekte."

Najavili su novi prosvjed 25. travnja 2026. u Sisku kako bi se još snažnije usprotivili planiranim projektima i poručili da Hrvatska zaslužuje održivi razvoj, a ne industrijsku žrtvu. Pozivaju sve da potpišu i peticiju protiv uništenja Sisačko-moslavačke županije.

Peticiju i više o prosvjedu pronađite na www.prijatelji-zivotinja.hr.