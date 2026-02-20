U subotu prosvjed protiv uništenja županije megafarmama

Sve je spremno za prosvjed u Zagrebu protiv pilićarske ekobombe i uništenja Sisačko-moslavačke županije, koji će se održati u subotu 21. veljače 2026. Građani, lokalne inicijative i brojne organizacije prosvjedom dižu glas protiv najavljenih dvadeset industrijskih megapogona za uzgoj i klanje pilića, prijavljivanih odvojeno kako bi se izbjegla kumulativna procjena učinaka na okoliš, zdravlje ljudi i lokalno stanovništvo. Sve je planirano u neposrednoj blizini domova, vrtića, škola, zaštićenih prirodnih dobara poput parka prirode Lonjsko polje i rijeka, od kojih je Kupa i izvor pitke vode.

Plan i ruta prosvjeda

Okupljanje prosvjednika počinje u 9:30 sati na Trgu kralja Tomislava. U 10 sati održat će se konferencija za medije, a u 10:15 kreće povorka s brojnim transparentima. Završno odredište im je Zrinjevac, kod Glazbenog paviljona, gdje će se okupljenima obratiti predstavnici lokalnih inicijativa te predsjednici udruga Zelena akcija i Prijatelji životinja prezentirajući svoje jasne zahtjeve. Za sudionike će biti osigurano i biljno varivo od graha, kao simbol zajedništva i solidarnosti.

Organizatori napominju i da se dogodio niz nepravilnosti kod prijave ovog razornog megaprojekta, kakvog ne žele druge države, te da se ne sluša volja lokalnog stanovništva, koje već više od godinu dana ističe da ga ne želi ni pod kojim uvjetima! Građani zahtijevaju potpuno odbijanje pogubnog megaprojekta farmi i klaonica, kao jasnu zaštitu Hrvatske od kataklizmičke budućnosti.

Megazlo i megapatnja životinja

„Ovo megazlo koje prijeti Hrvatskoj nitko ne bi poželio ni najvećem neprijatelju. Nezamislivo je da se dopusti kataklizma i dugoročna devastacija cijele jedne županije. Moramo vjerovati da će hrvatske institucije, umjesto interesa profitera, zaštititi svoje građane i njihovu jedinu zemlju", izjavio je Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja.

Osvrnuo se i na patnju životinja u takvim sustavima uzgoja: „Megaklaonice su završna karika sustava koji je dizajniran za maksimalnu brzinu i količinu, u kojemu dobrobit životinja ne postoji. Kokoši su selekcionirane da rastu neprirodno brzo, pa mnoge obolijevaju, postaju slabo pokretne i trpe kroničnu bol. Njihove noge često ne mogu podnijeti težinu tijela. To je industrija u kojoj se životi pretvaraju u proizvodnu traku i u kojoj je patnja svakodnevica i standard."



Poznate osobe, udruge i građanske inicijative u prosvjednoj povorci

Prosvjed je u potpunosti građanski i nepolitički, a organiziraju ga udruge Zelena akcija, Prijatelji životinja te građanske inicijative „Siščani ne žele biti Smetlišćani" i „Sunjani ne žele biti smuljani", uz potporu više od 140 organizacija civilnoga društva. Pridružit će mu se i javne osobe poput Darka Rundeka, Sande Hržić, Eve i Gorana Višnjića, Filipa Sertića, Igora Barberića i Vrtlara Krune.



Na kocki je budućnost jedne hrvatske regije

Organizatori upozoravaju da se pod krinkom „razvoja" planiraju zahvati golemih razmjera uz ozbiljne prijetnje okolišu, zdravlju ljudi, ekonomiji te budućnosti jedne hrvatske regije. Iako se projekti pokušavaju nametnuti kao investicija, navode da bi njihova realizacija ugasila više od 250 domaćih gospodarstava diljem Hrvatske, a ekološki uzgoj u Sisačko-moslavačkoj županiji, poznatoj po uzgoju jabuka, postao bi nemoguć: „Žitarice bi se uvozile, pilići izvozili, a nama bi ostala ugašena ekonomija i reputacija europskog smetlišta."

Ističu da je jedan od investitora već realizirao sličan pogon u Ukrajini, gdje su zabilježeni problemi poput konstantnog smrada, isušenih bunara, povišene razine nitrata u rijekama, napuknuća kuća i cesta zbog učestalog prolaska teških kamiona, kao i narušeno zdravlje stanovništva.



Hrvatska ne smije otvarati vrata prljavim investicijama

„Ovo nije borba protiv razvoja, nego protiv modela koji iza sebe ostavlja zagađenje, uništena gospodarstva i zdravlje ljudi. Ovo je tren u kojemu odlučujemo hoće li Hrvatska otvoriti vrata prljavim investicijama koje donose propast ili ćemo jasno poručiti da ne pristajemo na ovakva megazla", naglašavaju i dodaju da problem nadilazi granice jedne županije.

Pozivaju sve građane da potpišu i dijele peticiju protiv izgradnje megaperadarskog kompleksa u Sisačko-moslavačkoj županiji te da se pridruže prosvjedu jer odluke koje se danas donose o jednoj županiji pokazuju smjer u kojemu Hrvatska ide.

Više informacija o prosvjedu može se saznati na www.prijatelji-zivotinja.hr i www.zelena-akcija.hr.