Zadnji poziv na sutrašnji prosvjed protiv megafarmi

Sutrašnji prosvjed protiv megafarmi i klaonica ujedinjuje Hrvatsku protiv guranja štetnih investicija. Alarmantne brojke ukazuju da je zaštita stanovništva i okoliša nužna, kao i da hrvatski građani i hrvatska vlast imaju pravo obraniti se i samostalno odbiti ono što ne žele.

Radi se o dva investitora, a samo jedan od njih navodi da maksimalni kapacitet njegova projekta iznosi stravičnih 84 200 000 pilića godišnje. Isti investitor dodatno navodi da bi „maksimalno" klanje iznosilo 15 000 pilića na sat, tijekom 16 sati dnevno. Te brojke prati golemo i nezaustavljivo zagađenje i niz zabrinjavajuće velikih negativnih utjecaja na životinje, okoliš i ljude, koji gube šansu za boljom budućnosti.

Projekti se rascjepkavaju, uz najavljenih šest mega projekata planira ih se još četrnaest. Ako se uzme u obzir da su uključena oba investitora i svi planovi, ukupne brojke postaju još alarmantnije: do 270 milijuna pilića godišnje što bi iznosilo klanje 30 000 pilića na sat. I znatno manje razmjere nijedna regionalna zajednica ne može podnijeti bez dugoročnih posljedica, a kamoli ovakve brojke.

Sutrašnji prosvjed, koji je podržalo sada već više od 150 organizacija civilnoga društva i brojne poznate osobe poput Heather Mills i Gorana Višnjića, nije samo poziv na solidarnost s građanima Sisačko-moslavačke županije i ujedinjenje Hrvatske protiv megazla, već i jasan poziv hrvatskoj vlasti da zaštiti svoj narod i svoju zemlju od ovakvih investicija bilo gdje u Hrvatskoj.

Građani ne žele ovaj kataklizmički projekt i to su već izrazili peticijama i prosvjedima na lokalnoj razini, a nova peticija i sutrašnji prosvjed dodatno će potvrditi volju građana. Organizatori pozivaju sve da se pridruže prosvjedu protiv uništenja Sisačko-moslavačke županije megafarmama i klaonicama, koji će se održati u Zagrebu, u subotu 21. veljače 2026. od 10 sati. Okupljanje počinje u 9:30 na Trgu kralja Tomislava, konferencija za medije počinje u 10 sati, a prosvjedna povorka kreće u 10:15 prema Zrinjevcu, gdje će lokalne inicijative u ime svojih građana iznijeti razloge protiv najavljenog megazla.

Točna ruta prosvjeda i više informacija te peticija mogu se pronaći na www.prijatelji-zivotinja.hr.