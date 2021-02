Virtualni Terry Fox Run

Iako je protekla godina bila vrlo izazovna, pogotovo kada je riječ o masovnim okupljanjima i događanjima, velika Terry Fox zajednica nije se predala. Globalna pandemija zaustavila je tradicionalno i prepoznatljivo održavanje poznatog Maratona nade, ali nije mogla zaustaviti desetke tisuća pristaša da nastave vjerovati u svijet bez raka. Jedan dan. Na tvoj način. moto je pod kojim se održala prva virtualna trka Terry Fox Run, kojoj se priključila i hrvatska Terry Fox obitelj, a usprkos svim izazovima, prikupljeno je 55.000 kuna, koje su, povodom Svjetskog dana borbe protiv raka, organizatori simbolično donirali Institutu Ruđer Bošković za nastavak istraživanja raka.

Podizanje svijesti o ovoj opakoj bolesti te nastavak istraživanja važni su koraci u borbi koja se neumorno vodi protiv raka, a značajnu podršku na tom teškom putu pruža svjetska Zaklada Terry Fox, koja i u Hrvatskoj djeluje već 21. godinu.

"Kad smo se suočili s mračnom stvarnošću globalne pandemije, prva nam je briga bila zdravlje i sigurnost naših dobrovoljaca i pristaša Terryja Foxa širom svijeta. Nismo bili sigurni kako će ograničenja i gospodarske neizvjesnosti utjecati na mogućnost prikupljanja sredstava za istraživanje raka, međutim, ljudi u Hrvatskoj i nekoliko drugih zemalja svijeta uistinu su utjelovili Terryjev stav da se nikad ne treba predati. U vlastitim dvorištima i kvartovima, na lokalnim rutama za trčanje i šetnju, u bazenima i jezerima, na biciklima i u joga studijima, brojni su ovogodišnji sudionici diljem svijeta, na jedinstven i kreativan način dokazali da ih ništa neće zaustaviti u njihovoj namjeri da nastave nasljeđe Terryja Foxa", - poručili su iz Zaklade Terry Fox, sa sjedištem u Kanadi.

Tijekom proteklih 39 godina prikupljeno je više od 800 milijuna dolara za istraživanje raka u svijetu, a u Hrvatskoj je ova inicijativa privukla više od 100.000 sudionika, koji se svake godine trčanjem, rolanjem, hodanjem, plesanjem, vožnjom bicikla te tradicionalnom kupnjom majica s vizualom akcije pridružuju svima onima koji vjeruju u ostvarenje Terryjeve vizije o svijetu bez raka.

"Manifestacija Terry Fox Run bliska je srcima svih Kanađana i dirnut sam što smo i ove godine, usprkos svim izazovima pandemije, još jednom svjedočili velikom interesu građana Hrvatske koji su se na drugačiji i maštovit način priključili našoj zajedničkoj inicijativi", izjavio je Nj. E. Alan Bowman, veleposlanik Kanade u Hrvatskoj.

Broj osoba oboljelih od malignih bolesti u svijetu stalnom je porastu, a Svjetska zdravstvena organizacija predviđa se da će se globalno broj oboljelih povećati s 18 milijuna u 2018. godini na 29,5 milijuna u 2040. godini, dok će broj umrlih porasti s 9,5 milijuna na 16,4 milijuna godišnje. Rak je također i značajan zdravstveni problem stanovništva Hrvatske. Od 2016. godine, najčešći oblik raka kod muškaraca je rak prostate, dok je kod žena najčešći rak dojke. Korisnik donacije je Laboratorij za nasljedni rak Zavoda za molekularnu medicinu Instituta Ruđer Bošković koji se bavi istraživanjima tumorskih stanica, njihovih karakteristika i mehanizama koji omogućuju njihov rast i razvoj.

"Sretan sam da smo danas na Svjetski dan protiv raka mogli uručiti ovu donaciju mladim znanstvenicima Instituta Ruđer Bošković za istraživanje novih lijekova protiv zloćudnih bolesti. Vrijedno je spomenuti da je od ovih humanitarnih utrka Terry Fox Run do sada skupljeno 6.920.000,00 kuna za znanstvena i klinička istraživanja raka u Hrvatskoj. Isto tako zahvaljujući ponajprije donacijama od ove humanitarne utrke počeo je s radom 2004. godine Odjel za transplantaciju autolognih matičnih stanica u djece koja boluju od malignih bolesti u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj kojega do tada nije bilo u Zagrebu i djeca su se na takav oblik liječenja, nažalost, upućivala u inozemstvo. Do sada je ovom metodom na ovom Odjelu liječeno više od 100 bolesne djece i 11 bolesne djece iz susjedne BiH", izjavio je prof. dr. Damir Eljuga, predsjednik Hrvatske lige protiv raka.

Terry Fox Hrvatska održava se u organizaciji agencije MPG, Veleposlanstva Kanade i Hrvatske liga protiv raka, u suradnji sa Zagrebačkim holdingom, hotelom Esplanade Zagreb te agencijom XOXO te pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i Gradonačelnika Zagreba. Prvo svjetsko virtualno izdanje privuklo je brojne poklonike i u našoj zemlji, koji iz godine u godinu pokazuju da imaju veliko srce pružajući podršku svima onima koje je, nažalost, dotakla ova teška bolest.

"Zahvaljujući mnogim ljudima dobre volje, zahvaljujući donatorima i brojnim sudionicima, u 2020. godini smo, po 21. put u Hrvatskoj, realizirali Terryjev Maraton Nade. Novo normalno vrijeme nametnulo je neka sasvim druga pravila i iako nam je bila oduzeta mogućnost da se zajedno okupimo na Jarunu, pod motom "Jedan dan. Na tvoj način.", humanitarna akcija je uspješno nastavljena. Globalna pandemija naglasila je koliko smo, kao ljudi, krhki i izloženi bolestima, ali s druge strane je do izražaja došla nevjerojatna ljudska snaga, humanost i želja da individualnim djelovanjem utječemo na bolje sutra, na bolji svijet koji ostavljamo budućim generacijama. Terry Fox je borbu protiv jedne opake bolesti započeo prije više od 40 godina, a sredstvima koja su do danas globalno prikupljena, svakim danom smo bliže ostvarenju Terryjevog sna - o svijetu bez raka. Ova akcija je u Hrvatskoj jedna od najdugovječnijih te svi zajedno možemo biti ponosni na doprinos koji dajemo, u jednoj maloj zemlji najvećeg srca", - izjavila je Illeana Cesarec, članica Uprave tvrtke MPG.

Organizatori zahvaljuju svim tvrtkama i osobama koje su sudjelovale donacijama ili su na drugi način podržali zajedničku borbu protiv ove zloćudne bolesti, a najavljuju da su pripreme za ovogodišnje izdanje već počele.