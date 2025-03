Zahtjevi plenuma Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Studenti_ce Filozofskog fakulteta u Zagrebu protive se svakom obliku naplaćivanja participacije, odnosno pune ili polovične školarine u slučaju ponovnog upisa zadnje godine diplomskog i prijediplomskog studija.

Uprava Filozofskog fakulteta, s dekanom Domagojem Tončinićem na čelu, nameće prijedlog odluke kojom bi studenti morali platiti sve nepoložene ECTS bodove iz prethodne godine, u slučaju ponovnog upisa zadnje godine diplomskog i prijediplomskog studija.

To znači da bi većina studenata platila ECTS bodove za diplomske radove, kao i sve druge kolegije koje nisu položili na zadnjoj godini studija - za većinu studenata to bi značilo plaćanje participacije u iznosu od 500 do 1000 eura. U džepovima studenata, ali i nenastavnog osoblja, uprava pronalazi prividno rješenje za izostanak kvalitetnog i dugoročnog financijskog plana za naš fakultet, a svoje odluke koje idu u korist profita i komercijalizacije znanja na štetu cijele zajednice u stanju je opravdati jedino obmanama koje nemaju svoja pravna uporišta.

Znanost i visoko obrazovanje nisu ekstenzija tržišta, već ravnopravni sudionici općih društvenih i pravnih procesa. Zauzimamo stav da obrazovanje dostupno svima treba postati prioritet hrvatskog visokoškolskog sustava, odnosno da se troškovi studija u potpunosti financiraju iz državnog proračuna, bez obzira na imovinski status studenta.

Zahtijevamo od uprave da nas uključi u proces izrade prijedloga nove odluke o participacijama, koja će biti u skladu sa zahtjevima i stavovima Plenuma Filozofskog Fakulteta u Zagrebu. Uprava dosad tek prividno održava dijalog sa studenticama i studentima našega fakulteta. U pogledu prijedloga odluke o participacijama, uprava nije uvažila molbe studenata da se predstavljanje prijedloga održi prije Fakultetskog kolegija, dekan je u potpunosti ignorirao zahtjev da se prijedlog odluke barem pošalje studentima na uvid u isto vrijeme kada počinje i Fakultetski kolegij, kako bi ga studenti dobili istovremeno s pročelnicima.

Dekan i ostatak uprave nameću pravnu nužnost ovakve formulacije prijedloga odluke pod neutemeljenom izlikom da su nam "ruke vezane", omalovažavaju i vrijeđaju studente na sjednicama Fakultetskog vijeća...

Odnos između studenata, radnika i institucija treba biti odgovoran, solidaran i uzajaman, utemeljen na kreativnosti, težnji prema kvaliteti, motivaciji, akademskim slobodama i akademskoj samoupravi, kao i na potpunoj otvorenosti i dostupnosti svih oblika znanstvene, nastavne i administrativne prakse.

Zahtijevamo potpuno oslobađanje od plaćanja participacija u slučaju ponovnog upisa zadnje godine diplomskog i prijediplomskog studija. Zahtijevamo od uprave da nas uključi u proces izrade prijedloga nove odluke o participacijama, koja će biti u skladu sa zahtjevima i stavovima Plenuma.

Plenum Filozofskog fakulteta u Zagrebu