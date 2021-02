Dan crvenih haljina u petak u HGZ-u

U petak, 5. veljače odjenite nešto crveno i podržite akciju Dan crvenih haljina kojom se želi podići svijest javnosti o specifičnostima moždanog udara u žena.

Svečano obilježavanje u Hrvatskom glazbenom zavodu u 18:30 moći ćete pratiti uživo na poveznicama: https://www.facebook.com/DanCrvenihHaljina i https://www.facebook.com/vecernji.

Dvije Ivane, Aleksandra, Maja, Snježana i Marcela preživjele su moždani udar i hrabro odlučile svojim istupima u javnosti skrenuti pažnju na ovu tešku bolest od koje je samo u 2019. godini u Hrvatskoj umrlo 2.989 žena. One će u petak pozornicom Hrvatskog glazbenog zavoda prošetati u haljinama domaćih dizajnera Andrijane Subotić Pjajčik, Đurđice Vorkapić, Ivice Skoke, Lane Puljić, Martine Herak i Zorana Aragovića.

Program svečanog obilježavanja vodit će Tarik Filipović, a svojim nastupima večer će oplemeniti skladatelj i pijanist Matej Meštrović, violončelistica Ana Rucner i glumac Vedran Mlikota.

Dan crvenih haljina održava se treću godinu zaredom u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora- Hrvatskog neurološkog društva i Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba te uz suorganizaciju Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu akcije održan je niz javnih nastupa liječnika te stručni skupovi, a članice Organizacijskog odbora akcije 1. veljače su posjetile Dom zdravlja u Petrinji i uz podršku pomoćnice ravnatelja dr. Sande Žižak Galijan obavile preventivne neurološke preglede na koje se odazvao veliki broj žena.

„Broj osoba koje na vrijeme dođu u bolnicu te im se suvremenim metodama liječenja može pomoći, danas je na razini cijele Hrvatske oko 15%. Možda će vam se to učiniti malom brojkom, ali kada je usporedimo s postotkom od prije pet godina, onda je to čak tri puta više! To pokazuje da naš trud nije uzaludan, ali svjesni smo da je još mnogo posla pred nama. Veliku snagu daju nam naše heroine, hrabre žene koje su preživjele moždani udar i koje uvelike doprinose svojim sudjelovanjem u akciji, ponajviše pričajući o tome kako su se nosile s bolešću." - kaže predsjednica Hrvatskog neurološkog društva prof. dr. sc. Zdravka Poljaković.

Akcija Dan crvenih haljina održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva RH i Gradonačelnika grada Zagreba te uz potporu Ureda Predsjednika RH, a važan doprinos dali su sponzori i donatori Berlin Chemie Menarini, Boehringer, Bina Istra, Eli-Lilly, Endress+Hauser, Fresenius, Ghetaldus, Makpharm, Matkon, Nicro, Novartis, Pliva, Podzemno skladište plina, Sandoz i Zubak grupa.

Na društvenim mrežama akciju prati hashtag #nosicrveno koji poziva sve da 5. veljače odjenu nešto crveno i na taj način pruže podršku. Detalji o „Danu crvenih haljina" mogu se pratiti na stranicama Hrvatskog neurološkog društva https://neuro-hr.org/ i na Facebook stranici www.facebook.com/Dan-crvenih-haljina.