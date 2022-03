Vino je bolje kad uz njega ide neka hrana

Znate one ljude koji piju vino samo uz neku hranu? E pa, većina njih to radi automatski, zato što im je fino, no uz to je i dobro za zdravlje.

Umjerene količine vina uz obroke mogu spriječiti dijabetes tipa 2, ako nemate drugo zdravstveno stanje na koje bi mogla negativno utjecati umjerena konzumacija alkohola, a u dogovoru sa svojim liječnikom, vjerovali vi to ili ne

Prethodne studije su identificirale spoj prisutan u kožici grožđa, poznat kao polifenol, kao odgovoran za snižavanje razine šećera u krvi. Vino, osobito crno, također je bogato zdravim biljnim kemikalijama poput resveratrola, koji djeluje kao antioksidans.

Dijabetes tipa 2 uzrokuje previsoku razinu šećera u krvi pacijenata zbog problema s inzulinom - hormonom koji regulira količinu glukoze u krvotoku. Ako se ne liječi, može biti smrtonosan i uzrokovati ozbiljne probleme sa srcem, živcima i vidom.

Potpuni nalazi preliminarnog istraživanja još nisu objavljeni, ali su istraživači rekli da su otkrili da su "korisne veze između pijenja alkohola uz obroke i dijabetesa tipa 2 uglavnom uzrokovane konzumacijom vina."

Ističu da oni koji već konzumiraju alkohol trebaju piti umjereno, a to znači jednu čašu vina ili drugog alkoholnog pića dnevno za žene i do dvije čaše dnevno za muškarce.

Unatoč rezultatima istraživanja, odnos između konzumacije alkohola i novonastalog dijabetesa tipa 2 i dalje je kontroverzan, kaže Robert Eckel, bivši predsjednik Američke udruge za srce, koji nije bio uključen u studiju. Rekao je: "Ovi podaci sugeriraju da čimbenik u potencijalnom smanjenju mogućnosti za oboljenja od dijabetesa tipa dva nije alkohol, nego drugi sastojci u vinu."