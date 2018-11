Vikend posvećen Floydima & Cashu u Vintage Industrialu

U petak 23. studenog imat ćete priliku uživati u rekapitulaciji karijere jednog od najvećih bendova svih vremena - Pink Floyda! Prisjetite se zvuka koji su Floydi njegovali 70-tih godina baziran na albumima "Dark side of the moon", "Wish you were here", „"Obscured by clouds" i "Meddle", u izvedbi odličnih The Pink Floyd Experience - Floydian.

Floydian je nastao 2011. godine u Splitu, u čast jednima od najvećih ikona glazbe, psihodeličnom engleskom rock bend Pink Floyd. Glavni motiv za pokretanje ovog benda je velika ljubav prema njihovom prepoznatljivom zvuku i glazbenom stilu, a cilj benda je svirati njihove skladbe na način kako su Floydi to sami izvodili u svojim zlatnim danima. Bend se sastoji od 4 člana: Vicko Franić - akustična i električna gitara, vokal, Ivan Gilić - klavijature, zvučni efekti, vokal, Mirko Mikas - bas gitara, Mijo Vrvilo - bubnjevi, sampleovi.

U subotu 24. studenog odat ćemo počast čovjeku u crnom koji je svijet zadužio glazbom - velikom Johnnyu Cashu, a na vama je da zaplešete i zapjevate uz 'I walk the line', 'Hey porter', 'Folsom prison blues', 'Ring of fire', 'Cry, cry, cry'... i dobro se zabavite.

Glasovna interpretacija hrvatskog Casha, kako nazivaju mladog kantautora Tomislava Malagurskog, u kombinaciji sa renomiranim glazbenicima, nastupe benda Wanted Men čini uvijek jedinstvenim i zanimljivim, kako vrsnim poznavateljima opusa i rada Johnny Casha, tako i svim ljubiteljima live glazbe.

Uz tradicionalni Cash repertoar inače Wanted Men svira i country fazu te se dio repertoara odnosi na pjesme iz American Recordings faze - 'Hurt', 'Personal Jesus', 'I wont back down', 'Rusty cage'...