Let 3 uz dodatke ;)

U petak 27.09.2024. se u zagrebački popularan klub Boogaloo vračaju riječke legende Let 3, prvi puta nakon velikog uspjeha na Euroviziji i megahita SČ!

U svojem nastupu u kojem će proći cijelu svoju karijeru će pored „ŠČ" i ostalih hitova poput „Drama", „Kontinetio", „Tazi, Tazi", „Sam u vodi", „Vjeran pas", Izgubljeni", „Kurcem u čelo", „Riječke pičke",..... odsvirati i pjesme „U rupi od smole" i „Pokušaj" sa kojima su debitirali na riječkoj kultnoj kompilaciji „Rijeka - Paris - Texas", najbitnijoj riječkoj kompilaciji iz sredine osamdesetih koja je nedavno reizdana na vinilu od strane Dallas Recordsa i čija je također promocija iste večeri uz koncerte riječkih grupa Grad i Grč koje su također zabilježile svoje prve zapise na vinilu baš na toj kompilaciji, Grad sa svojim najvećim hitom „Ima li nešto" i „Vodi me", a Grč sa kontraverznom „Noćas se Beograd pali „, „Nož u mojoj ruci" i „Ima još krvi". Nakon koncerta slijedi prigodni party 80'S PARTY NOVI VAL SPECIJAL na kojem će DJ Tomi Phantasma vrtit ex Yu novi val, new wave, post punk,...a biti će tu i klasičnih 80's-a.

Kompilacija "Rijeka-Paris-Texas" objavljena 1987. godine sadrži snimke sedam riječkih bendova koji su obilježili riječke glazbene osamdesete, ujedno i prvo diskografsko izdanje koje je reflektiralo svu snagu riječke eksplozivne post-punk i novovalne scene. Na kompilaciji se nalaze grupe Let 3, Grad, Grč, Fit, Idejni nemiri, Ogledala i Strukturne ptice. Svim izvođaćima je to bilo prvo objavljivanje na vinilu što znaći da je sa tom kompilacijom započela i karijera danas jednog od največih bendova regije, Let 3. Kompilaciju je složio Goran Lisica Fox, koji je sa svim izvođačima surađivao i prije toga izdanja, pisao o njima u magazinu Val, emitirao njihove snimke na Radio Rijeci, organizirao im koncerte, a na dobrom dijelu snimaka pojavljuje se i u ulozi glazbenog producenta. Također, "Rijeka-Paris-Texas" jedan je od prvih diskografskih izdanja labela Dallas Records, kojega je Fox ustanovio u Ljubljani gdje se u međuvremenu preselio iz Rijeke. Dallas je bio dio studentske asocijacije ŠKUC-FORUM, koja je zapravo bila jedna od najznačajnjih institucija ljubljanskog i slovenskog civilnog društva u osamdesetim godinama.

Priča o grupi Grad priča je o riječkoj glazbenoj sceni i počinje u "boljoj prošlosti" 1985. godine. Godina je to u kojoj izravno s riječkih dokova na koncertne podije cijele bivše države slijeću Let 3, Fit, Grč, Cacadou Look, Ogledala i, konačno, Grad. Iako su uživali naklonost kritike i publike kao urbani rock sastav, sklon artističkim izletima koji su se najbolje reflektirali kroz suradnju na video brojevima s cijenjenim video-umjetnikom Daliborom Martinisom. Prve svoje dvije pjesme je Grupa Grad objavila baš na kompilaciji „Rijeka Paris Texas", a jedna od njih je i pjesma „Ima li nešto", njihov najveći hit do dana današnjeg! Svoj prvi album "Ljudi" objavljen je 1991. godine, a "Novi list" ga proglašava jednim od najvažnijih događaja u povijesti riječke scene, odajući priznanje dosadašnjem beskompromisnom i upornom radu sastava. "Ljudi" su poput best of albuma donijeli najbolje pjesme iz dotadašnjeg opusa Grada, kao što su „Vodi me", „Zid" i klasik „Ima li nešto". Dvije godine kasnije izlazi drugi album "Amerika", čija je naslovna pjesma tjednima držala vrh tada popularnog Hit Depoa. Priznajući značaj i utjecaj Grada na Ri-rock scenu, na albumu gostuju Prlja (Let 3), Damir Urban, Leo Rumora (ex-Ogledala), Neno Belan i Davor Tolja (Denis & Denis). Iste će godine Grad izaći na kompilaciji "The Best Of Indie Rock - Made In Croatia", potvrđujući i time svoj status jednog od najjačih domaćih rock sastava. Grupa je imala veliku pauzu u radu sve do 1998., kada izlazi treći album "Planet Majmuna 1999", Uz singlove 'Cyber love' i 'Biti normalan', ploča dobiva solidne ocjene kritike, a sastav to kapitalizira sjajnim svirkama unutar i izvan granica Hrvatske. 2000. godine su nastpili kao predgrupa The Sisters Of Mercy u zagrebačkoj Klaonici ispred nekoliko tisuća ljudi. Album "Nebo" 2001. godine donosi novu zvučnu sliku bojanu prepoznatljivim pastelama iskusnih glazbenika - vokalom Deana Škaljca i gitarama Igora Stevanovića i Orijena Modrušana uz odličnu produkciju, te povratnički singl «Nebo» koji je vratio Grad na pozicije koju zaslužuju - odličan rock sastav s modernom produkcijom i sjajnim osjećajem za pjesmu. Izdali su još dva albuma, "Glad" (2005) i "Ne" (2010), te live album "Palach uživo" (2007), grupa je još i dan danas aktivna, a nedavno su brilijirali svojim nastupom ispred legendarnih Simple Minds u pulskoj Areni.

Riječke legende, bend koji na žalost nije imao sreću objavit album u ono vrijeme, ali su i bez toga upisani zlatnim slovima u povijest riječke, hrvatske, a i ex YU alternativne rock scene, kontraverzna grupa Grč. Osnovani su 1982. godine. Njihov album prvijenac „Sloboda narodu" iako je sniman u jednom od najboljih studija u bivšoj nam državi, u ljubljanskom Tivoliju i slovi za jedan od najboljih alter rock materijala sa područja bivše republike zbog nastalih problema izlazi 1987. umjesto na vinilu na kraju samo na audio kazeti u izdanju nezavisnog izdavaća, ljublajskog ŠKUC-a i to u limitiranoj tiraži. No, njihove tri pjesme sa tog materijala se ipak pojavljuju na kompilaciji „Rijeka, Paris, Texas". Grupa se nakon toga radi raznih tenzija razilazi. Godine 2008. Grč izdaje svoj prvi CD - „Još ima krvi" na kojem se nalazi 16 pjesama koje su presjek njihovog rada od početka tj „Slobode Narodu" do tada, a nakon toga napokon izlazi i „Sloboda narodu" na vinilu. Tada u bend dolazi gitarist Orijen Modrušana - Orija i Grč postaje ponovo aktivniji. Grč slovi za kontraverzan bend sa glazbom inspiriranom post punkom, morbidnim ali visoko kvalitetnim tekstovima i performaceima na koncertima, alfa i omega cijele ove priče je riječka legenda, frontmeng grupe po imenu Zoran Štajduhar - Zoff.

Nakon koncerta od 00:00 slijedi posebno izdanje programa 80's Party na kojem će Tomi Phantasma vrtit prigodnu ex Yu scenu, tj novi val, post punk, punk, pop-rock,... tj grupe Idoli, Šarlo Akrobata, Električni Orgazam, Lačni Franz, EKV, Prljavo Kazalište, Azra, Film, Haustor, Fit, Laki Pingvini, Partibrejkers, Video Sex, Denis & Denis, Xenia, Termiti, Pekinška Patka, Laibach, Borghesia, Boa, Boye, Disciplina Kičme, Mizar, Zabranjeno Pušenje, Paraf, Pankrti, ....

Vrata se otvaraju u 20:00, Grč će započeti svirku u 20:30, nakon njih u 21:15 slijedi grupa Grad koja je, a zvijezde večeri Let 3 će svoj nastup započeti u 22:00 sata i odsvirati.

Cijena ulaznica za ovaj poseban događaj iznosi 17:00 € early bird za prvih 200 ulaznica, tj do 02.09.2024, od 03.09.2024. će ulaznice koštati 22.00 €, a na dan koncerta 25.00 € na dan koncerta. Ulaznice možete kupiti preko Entrio.hr sustava, na Entrio prodajnim mjestima i u Dirty Old Shopu - Tratinska 34, Zagreb.