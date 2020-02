Viber predstavlja My Notes

Rakuten Viber, jedna od vodećih svjetskih messaging aplikacija, danas je najavila svoju najnoviju uslugu, My Notes, koja će pomoći organizirati velike i male trenutke i uspomene, pojednostaviti dnevne zadatke i produbiti odnose s dragim ljudima i korisnicima širom svijeta.

Svakodnevica današnjih korisnika sastoji se od neprekidnog multitaskinga - rade dok primaju poruke, pozive i videa - zbog čega je praćenje svih obaveza na jednom mjestu velik izazov, no ljudi ne žele downloadati dodatnu zasebnu aplikaciju za upravljanje obvezama i zadacima. Upravo je zato razvijen My Notes, posebno mjesto na korisničkoj chat listi koje pomaže zadržati razne to-do liste, fotografije, podsjetnike i ostalo, na jednom mjestu. S preko milijardu korisnika i preko sedam milijuna interakcija na Viber appu svake minute, My Notes će dodatno olakšati svakodnevne zadatke korisnika, što će im uštedjeti vrijeme i povećati učinkovitost.

My Notes usluga osmišljena je za rad uz svakodnevni messaging, a njene organizacijske funkcije u Viberu nude sljedeće mogućnosti:

Kreiranje to-do lista i uklanjanje izvršenih zadataka

Spremanje omiljenih poruka, videa, fotografija i stickera na jednom mjestu

Sinkroniziranje s bilo kojim uređajem (npr. mobitel, desktop računalo, tablet itd.)

Postavljanje podsjetnika za najvažnije bilješke (uskoro)

"Olakšati svakodnevicu korisnicima za nas je jedan od ključnih prioriteta, a My Notes to podiže na potpuno novi nivo," izjavio je Ofir Eyal, operativni direktor Rakuten Vibera. "Naši korisnici već polažu povjerenje u Viber i cijene nas zbog snažne zaštite privatnosti i brzine. S veseljem čekamo da isprobaju ove nove alate kako bi s lakoćom organizirali svoje misle, želje i zadatke, sve u jednom appu."

Nastavite pratiti naš Viber Hrvatska Community kako biste prvi dobili sve obavijesti o najnovijim poboljšanjima, izravno od Vibera.