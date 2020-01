Vertigo Martine Ištvan u Galeriji SC

Projekt Oni dolaze..... predstavlja umjetnicu Martinu Ištvan s multimedijalnom izložbom Vertigo čije će se otvorenje održati 7. veljače u Galeriji SC s početkom u 20:00.

Izložba je otvorena do 15. veljače, radnim danom od 12:00 do 20:00 te subotom od 10:00 do 13:00.

Proces propitivanja identiteta ujedno označava i postupak ograđivanja od problema koji su dio onoga što čini bivstvo svake osobe. Analitičkim instrumentarijima poput introspekcije ili retrospekcije moguće je ponirati u vode podsvjesnog i spoznati uzroke vlastitih destruktivnih mehanizama.

Proces spoznaje podsvjesnih mehanizama svojstven je svakom čovjeku, a svoju inačicu uranjanja u podsvjesno Martina Ištvan predstavlja u multimedijalnoj izložbi Vertigo.

Izložbu čine dvije kiparske instalacije, kinetička skulptura i zasebni video rad kojima umjetnica bilježi trenutke osobne fragmentacije u različitim periodima života, kao i metode kojima se autokritički hvata u koštac s isplivanim fragmentima podsvijesti.