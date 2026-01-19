Heidenfest u srijedu u Boogaloou, poznata je satnica

Dugoiščekivani premijerni dolazak Heidenfesta u Hrvatsku napokon će se dogoditi ovu srijedu (21.1.) u zagrebačkom Boogaloou. Čak pet bendova nastupit će tom prilikom: Korpiklaani, Finntroll, Heidevolk, Trollfest i The Dread Crew of Oddwood. Festival je to u kojem i publika daje snažan obol, očekuje se velik broj kostimiranih posjetitelja: od vila i trolova preko Vikinga do gusara. Pretprodajna cijena ulaznica za ovaj izuzetni metal spektakl je 45 eura i mogu se nabaviti preko Hangtime weba i u Dirty Old Shopu, na dan će koštati 50 eura.

Link: https://bit.ly/4mBTrRE

SATNICA:

17:00 Ulaz

17:30 The Dread Crew of Oddwood

18:15 Trollfest

19:15 Heidevolk

20:20 Finntroll

21:50 Korpiklaani

"Više sam nego uzbuđen što ponovno krećemo na europsku turneju s ovako sjajnom ekipom. Poznajemo se desetljećima i zbog toga se ponekad možda osjećam pomalo staro. Srećom, bezbrižan, radostan, neobuzdan, divlji, zabavan, uzbudljiv, opojan, nekonvencionalan, ekstravagantan i urnebesno smiješan život na turneji toliko je zdrav i osvježavajuć da nas drži mladima i svježima. Pridružite nam se i iznenadit ćete se nevjerojatnim i ludim noćima koje nas čekaju. Zabava je zajamčena", izjavio je ususret turneji Jonna Järveläa iz Korpiklaanija.

"Ovo nije obična turneja - ovo je pohod ludila i slave kroz Europu! Naše su žice naprosto naštimane na dobru zezanciju, a napokon ćemo se baciti na put s našim prijateljima iz Korpiklaanija i Trollfesta, uz snažnu podršku Heidevolka i Oddwooda. Ova turneja donosi oluju mračnih melodija, potoke piva i neukrotivo slavlje baš kako i priliči Heidenfestu. Očekujte koncerte u kojima se stvarnost savija, drevni duhovi bude, a granica između mita i ludila nestaje. Pridružite se hordi - ovo će biti legendarno", prisnažili su momci iz Finntrolla koji će u Zagrebu nažalost nastupiti bez frontmena Vretha.

Fb event: https://web.facebook.com/events/1141228787416000