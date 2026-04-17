Veliki odmor festival u Attacku

Kroz radionicu kulturne produkcije polaznice su prošle sve korake organizacije događaja: planiranje budžeta, osmišljavanje koncepta i ideje, bookiranje - dogovaranje programa i izvođača, logistika (ljudski resursi, prostorni resursi, oprema), hospitality, PR i marketing.

Rezultat? Jednodnevni glazbeni festival u klubu Attack, nastao kao praktična primjena svega što su naučile. Pridružite nam se i podržite mlade genracije organizatorica, umjetnika i glazbenika 18.4. na festivalu Veliki odmor. Vidimo se!

INSOMNIA

Insomnia je mladi koprivnički punk bend nastao sredinom 2023. godine. U prvom mjesecu 2024. godine izbacili su svoj prvi album "Kultura na nivou" i 2 singla sa spotom; "Leševi" i "Kladionica". Članovi benda su Borna (bubanj), Fran (gitara), Vedran (bass gitara), Matija (gitara) i Eugen (vokal).

PROSTI PRST

Prosti Prst je alternativni/nu metal bend iz sjevernog dijela Hrvatske. Zbog divljenja prema muzici iz 2000-ih, gdje je prevladavao nu metal, pokušavaju stvoriti sličan zvuk. Refreni su melodični, a brejkovi popunjeni s finom dozom "screamanja" i žešćih instrumentala. Njihov zvuk najbolje opisuje kombinacija bendova Chevelle, Three Days Grace i Linkin Park. Dosad su nastupili na festivalima InMusic, Superval i Peperton te na brojnim događajima u većim hrvatskim gradovima. Izdali su EP "Gulash" 2024. i singl "Gone" 2025., koji bolje predstavlja njihov trenutni zvuk. Članovi benda su Noa (vokal), David (gitara), Jakov (bas gitara) i Vito (bubnjevi).

TRULEŽ

Hardcore/anarcho punk bend iz Zagreba koji je osnovan prije otprilike pola godine. Članovi su: Gugi (bass, vokal), Patrik (gitara) i Dino (bubnjevi). Iako poprilično friški na sceni, ne boje se biti glasni, žestoki i razbacati publiku. Veselimo se pratiti njihovu glazbenu budućnost!

KATARZA

All girls punk bend! Sviraju već skoro dvije godine, članice su Sofija - vokal, na gitarama su Hana i Maša, na basu Ida, a na bubnjevima Luna. Energične i bučne, iako vole živjeti u trenutku spremne su za što više gaža i prvom prilikom snimiti svoj album prvijenac.

THE BONERS

The Boners su zagrebački bend koji svira već godinu dana. Žanrovski se opisuju kao punk s miksom soner/sludgea ali da kompoziraju što im se sprdne. Članovi su: Jana (vokali i gitara), Dino (bas), Nina (bubnjevi) i Maks (gitara)