KSET50 u Močvari

Beogradski bend Mitsko Biće u sklopu programa KSET50 promovira svoj debitantski album „Došlo vreme da se Biće menja", a na pozornici će im se kao support pridružiti talentirana zagrebačka kantautorica Iva Bobanović. Koncert će se održati u subotu, 25. travnja 2026. godine u klubu Močvara.

Zagrebačka kantautorica Iva Bobanović u svom glazbenom izričaju spaja intimnu liriku s modernim akustičnim i chamber folk zvukom. Njezin izražaj prate emotivna iskrenost, harmonijska radoznalost i snažan vokal koji lako uspostavlja vezu s publikom. Ivine su pjesme atmosferične, introspektivne, refleksivne i melankolične, a u njima kombinira žanrove od folka, jazza, progresivnog i avant-popa do utjecaja klasične glazbe. Iva je kroz godine razvila autentičan stil inspiriran svakodnevnim životom, odnosima i unutarnjim svijetom, a njezini nastupi odišu toplinom i neposrednošću. U Močvari će joj se na pozornici pridružiti gitarist Filip Mlinarić, a duo će zagrijati publiku za nastup beogradskog benda Mitsko Biće.

Mitsko Biće - „Berlin Second Hand"

Mitsko Biće beogradski je indie bend koji istražuje unutarnji rast, ranjivost i tihe osobne revolucije. Njihov zvuk kombinira topli bedroom indie, nježni rock i diskretnu psihodeliju, stvarajući atmosferu toplog i iskrenog razgovora. U proljeće prošle godine samostalno su objavili debitantski album „Došlo vreme da se Biće menja" sastavljen od devet pjesama o promjeni koje donose emotivne priče o strahu, nježnosti, ljubavi i potrebi da budemo viđeni. S albuma su zasad izdvojena dva singla koje prate videospotovi - „Prijatelji" i „Berlin Second Hand" - a činit će konceptualni triptih. „Prijatelji" predstavljaju prvo poglavlje priče: u spotu članovi benda dolaze do tajnog znanja o gradu Svetog Povjerenja i saznaju za staru predaju prema kojoj na putu prema višem stupnju prosvijećenosti trebaju otvoriti prodavaonicu second-hand odjeće. Spot za pjesmu „Berlin Second Hand" donio je nastavak priče, a na putu prema prosvijećenim i slobodarskim idejama Mitsko Biće pada u klopku konzumerizma u koju uvlači i stanovnike grada Svetog Povjerenja. Svi se zajedno prepuštaju potrošačkom užitku, ali ne bez posljedica.

Mitsko Biće - „Prijatelji"

Mitsko Biće predstavit će album prvijenac sljedeće subote u klubu Močvara i pridružiti se proslavi KSET-ovog 50. rođendana. Na pozornicu će se prvo popeti Iva Bobanović u duetu s gitaristom Filipom Mlinarićem i publiku uvesti u nježnu i emotivnu atmosferu.

Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 10 eura dostupne su online na karte.kset.org, a količina je ograničena. U slučaju da ulaznica ostane, na dan koncerta koštat će 12 eura i bit će dostupne na ulazu.