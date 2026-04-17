Koncert povodom Dana planeta Zemlje u MSU-u

Riječ je o autorskom projektu glazbenika i vizualnog umjetnika Demirela Pašalića u suradnji s Lukom Čapetom kao glazbenim direktorom. Na sceni im se pridružuje još devet izvođača/ica i sukreatora/ica glazbe: Nataša Antoniazzo, Leo Beslać, Luka Dominik, Barbara Matijević, Šimun Matišić, Tena Novak, Igor Pavlica, Dina Puhovski i Josip Šustić.

Mi nismo kukavice nastavak je autorovog višegodišnjeg vizualnog projekta Slušaj šume! koji kreće od načina kako gledamo i što vidimo - od pejzaža kao estetskog pojma povezanog s etičkom revalorizacijom naše percepcije i odnosa prema prirodi.

"U projektu Mi nismo kukavice, fokus je na jeziku i na tome kako svakodnevni jezični konstrukti odražavaju našu percepciju i utječu na naše ponašanje. Ponekad je potrebno ući u tu gomilu zvukovnog, vizualnog i jezičnog onečišćenja, i napraviti muzičku, kulturnu buku. Jer buka je u modi. Buka ljudi prema ne-ljudima trend je koji ne prestaje i samo raste; životinjski frazemi i zakoni o zaštiti okoliša paraju uši, ali glazba je isto u modi. Muzika može nešto što buka ne može, ona formira društvo. Muzika je uvijek u modi." - ističe Demirel Pašalić.

Nedaleko od sredine naseljenog svijeta naše velike kugle koju zovemo dom, u maloj zemlji punoj prirodnih ljepota, od milja nazvanoj Veliko malo lovište, grupa autora kroz glazbu, tekst i video izvodi jezik - riječi i slike koje ne paraju uši i ne bodu oči, a trebale bi, dok s čeke gledaju na tradiciju koju se objeručke štiti.

Ganz nova i MSU pozivaju vas na:

Koncert za F i ansambl,

izložbu šuma i životinja,

tamo gdje lisica poštu nosi, a vuk u podne zvoni,

zov na lovne vrste - domaće i strane,

i labuđu pjesmu koja pjeva zašto Mi nismo kukavice.

Kompletan autorski tim čine i suradnici Silvija Stipanov (produkcija i dramaturška suradnja), Hrvoje Nikšić (dizajn i live-mix zvuka), Azra Svedružić (montaža videa), Viktor Krasnić (montaža i animacija videa), Ena Dvojak (dizajn svjetla), Paola Vukelić (live-mix videa), Demian Luburić (semplovi i tehnička podrška) i Goran Ožegović (tehnička podrška). Uz organizacijsku i koordinacijsku podršku kustosice MSU-a Ane Škegro.

Produkcija Ganz nove kulture promjene u koprodukciji s Muzejom suvremene umjetnosti Zagreb, u partnerstvu s Pogonom - Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade, uz podršku Grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija RH te Zaklade Kultura nova. Program je ostvaren u sklopu međunarodnog projekta Museum of the Commons kojeg provodi L'Internationale, mreža umjetničkih institucija, kulturnih organizacija i sveučilišta, a sufinanciran je programom EU Kreativna Europa.

Ulaznice po cijeni od 9 € dostupne su u pretprodaji putem mrežne stranice ulaznice.hr, a na dan izvedbe po cijeni od 13 € u Muzeju suvremene umjetnosti, dva sata prije početka koncerta.

