Parkinsonova bolest povezana je s promjenama u imunosnim stanicama u krvi

Iako se Parkinsonova bolest primarno povezuje s promjenama u mozgu, sve više istraživanja upućuje na to da su u njezin tijek uključeni i upalni procesi izvan živčanog sustava. Upravo zato osobitu pozornost privlači pitanje mogu li se tragovi tih procesa prepoznati i u krvi.

Tim znanstvenika, liječnika i kliničara iz KBC-a Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta Ruđer Bošković te Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević" pokazao je da je Parkinsonova bolest povezana s mjerljivim promjenama u određenim imunosnim stanicama u krvi.

U istraživanju su analizirane rijetke podskupine dendritičnih stanica i CD4+ T-stanica, a korištene su napredne metode, uključujući protočnu citometriju i sekvenciranje RNK na razini pojedinačne stanice. Rezultati su važni jer dodatno povezuju Parkinsonovu bolest s perifernim upalnim procesima i pomažu jasnije usmjeriti daljnja istraživanja na one skupine stanica koje se u toj usporedbi najviše ističu.

Ključan doprinos ovom radu dala je i bioinformatička analiza provedena na Institutu Ruđer Bošković, gdje su znanstvenice analizom velikih skupova podataka na razini pojedinačnih stanica identificirale gene, podskupine stanica i biološke procese koji se najviše izdvajaju u Parkinsonovoj bolesti.

Istraživanje je objavljeno u časopisu npj Parkinson's Disease izdavača Springer Nature.