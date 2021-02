Veliki humanitarni online koncert za stradale u potresu

U subotu, 20. veljače s početkom u 20:30 održat će se veliki zoom koncert na kojem će sudjelovati raznožanrovski izvođači iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Ujedinjenog Kraljevstva.

To su Poma (Maja Posavec i Ivan Kapec), Damir Imamović, Bojan Čičić, John Robb (The Membranes, UK), Ivana Gavrić (UK & BiH), Will Pound (trostruko nominiran za BBC-jevu nagradu), Bob Fox (UK), Rowan Godel (Oysterband, The Levellers, UK) te nagrađivana škotska folk pjevačica, Iona Fyfe. Sprema se i pokoji gost iznenađenja, a posjetitelji će imati priliku ćaskati s nekim od izvođača tijekom koncerta.

Ulaznice se mogu kupiti na linku: https://tuomeuro.yapsody.com/, a sav novac bit će uplaćen na račun Zaklade Solidarna za sve stradale u potresu u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Podržimo ovu hvalevrijednu inicijativu koju je pokrenula britanska organizacija The Ukulele & Other Machines. Obavijestimo prijatelje i rodbinu, podružimo se svi skupa ovu subotu navečer!

Facebook event: https://www.facebook.com/events/241734650742984