Veliki formati Ranka Ajdinovića

Akademski slikar Ranko Ajdinović iz Karlovca jedan je od onih autora koji je u posljednje vrijeme skrenuo osobitu pozornost na sebe i na svoj kontinuirani rad, na profesionalni angažman koji je urodio znatnim rezultatima.

Ponajprije, Ajdinović se istaknuo s nekoliko apstraktnih ciklusa. Riječ je o nizu slika u kombiniranoj tehnici na platnu, s raznovrsno izmjenjivim nefigurativnim motivima.

U toj cjelini osobito se ističu veliki formati slika nastalih u proteklom petogodišnjem razdoblju.

Platna su u 80 x 120 cm, 90 x 130 cm, 120 x 150 cm, 100 x 150 cm.

Vrlo smjelo, odvažno, slikar je bez ikakva ustezanja zakoračio u taj svijet privlačnih, prikrivenih ili skrivenih značenja, izrazite ili prigušene simbolike, stvarajući svoj osobni, svoj svijet apstrakrnog slikarstva.

Već sada, Ajdinović je prepoznatljiv po izboru i kreaciji izvornih nefigurativnih kompozicija iznimne dinamike, snažne gibljivosti i karakterističnog kolorita u kome dominiraju plava, žuta, zelena boja uz adekvatnu asistenciju i ostalih.

Osobitost velikih formata je i gotovo stvaran, opipljiv osjećaj energetskog naboja koji izvire iz nutrine slika i prelijeva se u izvanslikovni volumen.

I na velikim formatima ističu se različiti motivi, od ploha do kvadrata ili pravokutnika, od ovala do nakupina boja ili linija,od čudesnih formi do jednostavnosti.

Istodobno, Ajdinovićevi veliki formati nose još jednu odliku, iz njih izrasta optimizam i rasplinjuje se po okolnom svijetu.

Suočen s njegovim slikama, uvijek sam osjećao zadovoljstvo, koloristički svijet s osmijehom.