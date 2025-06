Silent Cinema na INmusicu #17

INmusic festival #17 s ponosom najavljuje Silent Cinema - novi dnevni program koji donosi inovativno iskustvo gledanja kratkometražnih filmova, smješten upravo tamo gdje se navečer pleše na omiljenom Silent Discu. Svaki dan od 17 do 21 sat, festivalska publika imat će priliku uroniti u tri paralelna filmska sadržaja putem bežičnih slušalica i višekanalnog zvuka, uz slobodu izbora koja je već dobro poznata s večernjeg programa Silent Disca. U suradnji s trima relevantnim i svjetski prepoznatim hrvatskim filmskim festivalima - Animafestom, ZagrebDoxom i Human Rights Film Festivalom - Silent Cinema donosi pažljivo selektirane programske blokove koji pokrivaju animaciju, dokumentaristiku, društveni angažman i dječji program, jamčeći autorsku kvalitetu i raznolikost sadržaja.

Svjetski festival animiranog filma - Animafest Zagreb, osnovan 1972. godine, drugi je najstariji festival u potpunosti posvećen animaciji, a na sedamnaesto izdanje INmusica donosi tri programska bloka. Publika INmuisc festivala #17 imat će priliku pogledati najbolje filmove sa zadnjeg izdanja festivala, dok blokom That's What She Said vol. 2 okupljaju radove redateljica iz srednje i istočne Europe, kreirane u suradnji s festivalima iz mreže Animation Festival Network. Treći program, Pekar Boris i prijatelji, namijenjen je najmlađima i sastoji se od kratkih animiranih priča koje kroz toplinu i kreativnost obrađuju važne teme poput emocija, snova i zajedništva.

U sklopu programa Silent Cinema, noviteta INmusic festivala #17, Animafest će se predstaviti sljedećim filmskim blokovima:

BEST OF 2025:

Snježni medvjed (Aaron Blaise)

Psihonauti (Niko Radas)

Majčino dijete (Naomi Noir)

Uroš (Mato Uljarević)

Ptice su nestale (Anu-Laura Tuttelberg)

Zagasite mrlje zelenkastih boja (Sasha Svirsky)

Hurikán (Jan Saska)

AFN Presents: That's What She Said, Vol. 02

74'

Drugu zbirku filmova redateljica srednje i istočne Europe sastavili su i prikazali članovi Mreže festivala animacije, Animation Festival Network: Anifilm, Animafest Zagreb, Fest Anča, Animest i Animateka. Ovogodišnju selekciju sastavili su programski direktori spomenutih festivala, a premijerno je prikazana u veljači na Međunarodnom festivalu kratkog filma u Clérmont-Ferrandu.

Program nudi raznovrsne filmove i različite poglede na svijet i animaciju. Uključuje, primjerice, hvaljeni film Umrla sam u Irpinu, koji prikazuje redateljičina osobna iskustva iz bombardirane Ukrajine, te još jedan hvaljen, izrazito stilizirani i uznemirujući poljski lutkarski film Takva se čuda događaju.

Ulaz zabranjen (Tan-Lui Chan)

Češka Republika, 2023., 8'

Uznemirujuća priča smještena u blisku budućnost. Ljudi su zatvoreni u svojim malim stanovima i žive u virtualnom svijetu. Svi snimaju i prenose razne videe. Nemaju pojma da nisu slobodni sve dok jedan od njih ne iziđe van. No otkrivanje izvanjske stvarnosti nešto je što njihovi virtualni gospodari ne žele vidjeti.

Umrla sam u Irpinu (Anastasiia Falileieva)

Češka Republika, Slovačka, Ukrajina, 2024., 11'

24. veljače ujutro moj dečko i ja odlučili smo otići iz Kijeva u Irpin posjetiti njegove roditelje. Teško mi je prisjetiti se kronologije tih dana, mozak mi blokira i minimizira sva sjećanja, briše ih, ali jedino što sigurno znam jest da je svakim danom sve ubrzano postajalo sve gore.

Leptir (Sunčana Brkulj)

Hrvatska, Danska, 2023., 8'

Zajednica stvorenja živi u vrtu. Svaki član na svoj način doprinosi životu i svi uzimaju vodu iz fontane. Kad leptir zaglavi u fontani i prekine dotok vode, moraju se suočiti s nepoznatom situacijom.

Mijenjanje snova (Katarína Jelínková, Darya Sidorova, Viktória Zimmermannová, Rebeka Vakrčková)

Slovačka, 2023., 9'

Izgubljena duša noću se probija kroz gustiš šume. Besciljno luta dok ne naiđe na skupinu ljudi nalik njoj, koji sjede uz vatru. Noć i vatra su ih oslobodile i sad su svi spremni podijeliti priču koja ih je dovela u ovu šumu.

Takva se čuda događaju (Barbara Rupik)

Poljska, 2023., 14'

Originalan, dubok i vizualno odvažan lutkarski film u kojemu svi spomenici u okolici oživljavaju, napuštaju svoja svetišta uz cestu i postolja te mirno kreću naprijed, svi u istom smjeru. Ljudi promatraju to zbivanje sa sve većom tjeskobom. Samo se djevojčica bez kostiju u tijelu divi povorci neobičnih likova s čistom fascinacijom.

Tri tičice (Zarja Menart)

Slovenija, Hrvatska, 2024., 8'

Mudra žena-ptica šalje tri ptice da vode djevojku na putovanje tamnim neistraženim krajolicima njezina unutrašnjeg svijeta. Tamo nalazi tugu, nesigurnost i smrt - ali i sjeme preobrazbe i nade u ono što bi ponovno moglo izrasti i dati plodove.

Cipele i kopita (Viktória Traub)

Mađarska, 2024., 15'

Djevojka-kentaur Paula pedikerka je u malom gradu i čezne za time da ima ljudska stopala. Kada upozna naočitog čovjeka-krokodila Arnolda, zaljubi se na prvi pogled, ali njihovu romantičnu idilu ubrzo razdire sukob. Paula se suočava s izborom: ljubav ili samoprihvaćanje?

Pekar Boris i prijatelji

(program za djecu i mlade, obiteljski program)

Pekar Boris i prijatelji izbor je od šest suvremenih kratkih animiranih filmova primjerenih djeci od 4 godine naviše. Ovi stilski različiti filmovi vode djecu u svijet mašte, toplih priča i zabavnih avantura, pritom potičući razgovor o različitim osjećajima poput ljubomore, tuge i straha, o snovima koji mogu biti neugodni, o važnosti samoprihvaćanja te o važnosti zajedništva i međusobnog pomaganja.

Ovaj program dio je obrazovnog materijala nastalog unutar Mreže festivala animacije (Animation Festival Network - AFN), a financirala ga je Kreativna Europa, Potprogram MEDIA Europske unije.

Kukeleku (Jelle Janssen)

Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2024., 3'04"

bez dijaloga

Nakon što pronađe igračku koja proizvodi pištav zvuk, pijetao bez glasa postaje zvijezda svojeg kokošinjca - dok ne shvati da biti glavni nije uvijek zabavno.

Borisova pekarnica (Maša Avramović)

Francuska, Švicarska, Hrvatska, 2023., 8'15"

bez dijaloga

Svako jutro seoski pekar Boris napravi svježu seriju hrskavog kruha i peciva za sve svoje susjede sve do... Apćiha! Ne može prestati kihati. Postao je alergičan na brašno. Kako će uspjeti i dalje peći za sve u selu?

Tata je velik, ja sam mala (Anya Ru, Maša Rumjantseva)

Italija, Rusija, 2021., 3'12"

bez dijaloga

Djevojčica se oprašta od voljenog oca pomorca, koji odlazi na dugačko putovanje. Dok ga željno iščekuje, njezina mašta stvara čarobne trenutke kako bi ispunila prazninu koju stvara čežnja.

Somni (Sonja Rohleder)

Njemačka, 2023., 3'15"

bez dijaloga

Sunce zalazi i oči se sklapaju. Klizeći s jednog zelenog lista na drugi, mali majmun polako tone u san. Odjednom svijet snova postaje tamniji, šareniji i divlji. Na tom putu cijele se noći izmjenjuju zagonetne biljke, bića i oblici. Somni je filmska uspavanka.

Jezero (Lena von Döhren, Eva Rust)

Švicarska, 2023., 8'30"

bez dijaloga

Jato haringi u fantastičnim formacijama luta golemim oceanom. Kad ih odjednom napadnu galebovi, jedna mala haringa nađe se nasukana u plimnom bazenu. Dok očajnički traži izlaz, otkriva mnoga druga morska bića. Više nema vremena za strah: samo se zajedničkim snagama mogu obraniti od gladnog galeba.

Puh (Julia Ocker)

Njemačka, 2022., 3'37"

bez dijaloga

Puh priređuje zabavu za svoj rođendan, ali planovi su mu ugroženi kad ga svlada neodoljiva želja za zimskim snom.

Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox gostuje na INmusic festivalu s nizom zanimljivih, zabavnih i pamtljivih kratkometražnih filmova. Neki od najboljih međunarodnih dokumentaraca već dvadeset i jednu godinu stanuju na zagrebačkoj kino sceni - vrijeme je da posjete i Jarun! ZagrebDox i INmusic spajaju se u programu Silent Cinema, koji donosi dokumentarce sa svih strana svijeta, a pečat ZagrebDoxove selekcije jamči izniman filmski doprinos najvećem hrvatskom glazbenom festivalu.

U sklopu programa Silent Cinema, noviteta INmusic festivala #17, ZagrebDox će se predstaviti sljedećim filmovima:

Adidas vlada realnošću (Igor Vamos, Keil Orion Troisi)

Njemačka, Kambodža, Nizozemska, SAD, 2024., 21'Šaljivi aktivisti Yes Men izvode razrađenu varku kako bi poboljšali uvjete tekstilnih radnica u Adidasovu opskrbnom lancu. Insceniravši šokantnu modnu reviju na Berlinskom tjednu mode, uz pomoć humora i nestašluka usmjeravaju oči svijeta prema radu i uništenju okoliša koje sportski div pokušava sakriti.

Sirena (Eilif Bremer Landsend)

Norveška, 2023., 14'

Sisilie Skagen uskoro će postati nova kapetanica ribarskog broda koji je naslijedila od svog oca, morskog vuka Bjørna, čije oči zure u nju s tetovaže na podlaktici. Navigirajući njihov odnos, ona se trudi preuzeti očevo mjesto i postati ribarkinja. Izmjenjujući snimke ribolova sa Sisilienim i Bjørnovim razgovorima o njihovoj profesiji i obiteljskim odnosima, film istražuje svakodnevicu, radosti i opasnosti života ribara na divljoj obali sjeverne Norveške. Rezultat je kompaktna, empatična minijatura koja slavi i prikazuje tradicionalnu djelatnost kroz prizmu dvije reprezentativne, ali osebujne osobe. Suptilna je to i upečatljivo vizualna priča o predaji štafete.

Spektakl (Yasmin van Dorp)

Švedska, 2024., '20

Spektakl je kratak refleksivan dokumentarac koji dočarava promjenjivu prirodu ponašanja na putovanju u današnje digitalno doba. Sniman na raznim lokacijama, od južne Norveške, Laplandije, do Turske, film prikazuje preobrazbu mirnih krajolika u krcate turističke atrakcije. Dok se turisti upuštaju na, u svojoj glavi, jedinstveno putovanje, njihov se fokus premješta s doživljaja srži nekog mjesta na puko bilježenje njegovih najvažnijih dijelova za dijeljenje preko društvenih mreža. Film razotkriva ponavljajuću koreografiju koja definira moderni turizam predstavljajući ga kao veleban spektakl - kao predstavu za javnost u kojoj, u potrazi za "autentičnim" doživljajima, turisti često ne biraju sredstva, ponekad riskirajući i vlastiti život ili sigurnost svoje djece.

Upravljanje (David Graudenz)

Austrija, Njemačka, 2024., 11'

I dok se modelarstvo obično prikazuje iz perspektive modelara, Upravljanje zauzima perspektivu samog modela. Rijetko se divovski tvorci upliću u svjetovnost današnjeg svijeta, a kad to i čine, njihovi se motivi čine proizvoljnima.

Mimara Revisited (Danko Volarić)

Hrvatska, 2010., 29'

Zgrada austrougarske gimnazije nabrzaka je preuređena u muzej u koji je smještena zbirka kontroverznog kolekcionara Ante Topića Mimare. Naziv zagrebački Louvre, kako su mu tepali, najbolje oslikava nade koje su se polagale u taj pothvat. Zagrebački Louvre danas zjapi prazan, posjetitelje se može izbrojati na prste, ali popratne komercijalne aktivnosti - modne revije, aukcije slika, promocije knjiga, susreti zavičajnih klubova - dobro su posjećene. Klasična arhitektura austrougarske gimnazije danas je idealna scenografija za kičaste manifestacije svakojake vrste.

Human Rights Film Festival neprofitni je projekt dviju istaknutih organizacija nezavisne kulture - Multimedijalnog instituta i Udruženja za razvoj kulture URK - pokrenut 2002. godine s ciljem unapređenja vidljivosti tema iz područja ljudskih prava kroz medij filma. HRFF na Jarun donosi filmove koji otvaraju važna društvena pitanja bez kompromisa - od igranog trilera Banija, preko eksperimentalnih Razglednica do animirane Ježeve kuće, program nudi sadržaj koji se gleda otvorenih očiju i sluša otvorenog uma. Kroz emociju, ironiju i kritiku, ovi filmovi pozivaju na razmišljanje, a ne na pasivno gledanje. Festival već dvadeset i dvije godine aktivno promiče kulturu ljudskih prava kroz film te predstavlja jednu od ključnih regionalnih platformi koje povezuju kinematografiju i civilno društvo.

U sklopu programa Silent Cinema, noviteta INmusic festivala #17, Human Rights Film Festival predstavit će se sljedećim filmskim odabirima:

Banija (Nebojša Slijepčević)

Igrani film

Hrvatska, Srbija, 2022., 17'

Banija je triler zasnovan na istinitoj priči Milana Radića, posljednjeg stanovnika malog sela zavučenog duboko u šumi, zaboravljenog i od ljudi i od vlasti. Njegova sudbina sinegdoha je našeg vremena. Civilizacija je, tvrde neki, nastala na solidarnosti, kada su prvi ljudi počeli pomagati jedni drugima. Može li se onda zemlja koja ne pruža podršku svojim građanima smatrati civiliziranom?

Razglednice (Ana Hušman)

Eksperimentalni film

Hrvatska, 2013., 23'

U nastavnom planu za hrvatski jezik i metodici podučavanja hrvatskog kao stranog jezika ističu se metode igranja uloga, igrokaza, izražajnog čitanja, insceniranja bajki te pisanja i čitanja razglednica. U kombinaciji s priručnikom za učenje hrvatskog jezika za strance i razglednicama poslanim iz Amerike u Hrvatsku, te su metode polazna točka za improvizirane i performativne situacije u kojima sudjeluju i profesionalni glumci i amateri.

Mikrokazeta - najmanja kazeta koju sam ikad vidio (Igor Bezinović, Ivana Pipal)

Dokumentarni, animirani

Hrvatska, Srbija, 2020., 19'

Zoki slučajno pronalazi mikrokazetu na hrpama smeća velikog odlagališta otpada na otoku Lošinju. Detaljnim istraživanjem odbačenog predmeta odajemo počast slučajnosti i mašti.

Ježeva kuća (Eva Cvijanović)

Animirani

Hrvatska, Kanada, 2017., 10'

U raskošnoj šumi živi jež kojemu se ostale životinje dive, ali mu i zavide. No Ježurkina nepokolebljiva odanost svome domu nervira četiri nezasitne zvijeri koje kreću u pohod prema njegovoj kući gdje dolazi do uzbudljivog i bodljikavog obračuna. Snimljena prema klasičnoj poemi Branka Ćopića, Ježeva kuća je topla i univerzalna priča za mlade i stare koja nas podsjeća da uistinu nema mjesta kao što je dom.

Nakon što padne noć, prostor ponovno preuzima Silent Disco, koji se već godinama ubraja među najomiljenije festivalske sadržaje. DJ pult ponovno je u rukama ekipe iz KSET-a, a publika još jednom u danu ima priliku birati između tri kanala - tri zvučna svijeta, tri raspoloženja.