Velika proslava tri kultna albuma

Jura Stublić i grupa Film vraćaju se u subotu, 22. listopada u Tvornicu kulture i donose trostruku proslavu, okrugle godišnjice tri ključna albuma hrvatske diskografije - „Zona sumraka", „Sunce sja!" i „Hrana za golubove". Već prva objava povukla je popriličan interes jer je prodano više od pola kapaciteta Tvornice.

„Neprilagođen" i „Dijete ulice", Jura je poput istinskog poete, ali i promatrača svijeta oko sebe u svojim stihovima zauvijek zabilježio komadić jednog značajnog dijela naše povijesti. U svoje je autorstvo utkao dio sebe, ali i ljudi oko sebe, uvijek primjećujući i ističući ono dobro ili ono loše, vjerujući u to kako jedino glazbom može postići viši cilj. Mnogi se ljudi pitaju može li glazba promijeniti svijet. Ja mislim, ako nitko drugi to neće, onda neka to urade rock muzičari. Ja mislim da se svijet mora promijeniti i biti bolji i činjenica je da ga ne može samo muzika promijeniti, ali može utjecati na svijest ljudi- izjavio je Jura kada su ga pitali što misli o važnosti Live Aida još davne 1985. godine. Kao pravi pacifist pjeva o miru i ljubavi, a kao vrhunski rock autor u razdoblju od 1981. do 2001. snimio je prebogat katalog prepun pjesama koje će utjecati na generacije.

Svojim je pjesničkim i glazbenim radom zauvijek ostavio poseban trag na našoj glazbenoj sceni za što je ove godine dobio i priznanje - Porin za životno djelo te njime afirmirao i okrunio svoj status živuće legende. U Tvornici kulture održat će i posebno slavlje jer čak tri albuma slave svoje velike godišnjice. Prije 40 godina objavljena je „Zona sumraka", prije 35 godina „Sunce sja!", a „Hrana za golubove" objavljena je prije 30 godina. Ovi će događaji biti obilježeni velikim slavljeničkim koncertom na kojemu će Jura i njegov Film u Tvornicu kulture donijeti dašak Novog vala i podijeliti svoje pjesme bez roka trajanja.

„Zona sumraka" drugi je studijski album grupe Film, objavljen za Jugoton u sumrak 1982. godine. Jura je tim albumom iznio svoje osjećaje i opću atmosferu koja je u to doba vladala njegovom državom, a ponajprije Zagrebom. Događale su se redukcije struje, nestašice hrane i brojnih drugih proizvoda, automobili su se vozili ovisno o tome jesu li registarske tablice parne ili neparne, inflacija je bila sveprisutna, a na Kosovu su izbijali nemiri. Osjećaji nesigurnosti, usamljenosti i otuđenosti prijetili su sa svih strana, a svojim je pjesmama, poput impresionista, Jura ocrtao svakodnevicu. Kad naš grad tone, tone stihovi su koji otvaraju album, a koji se svako toliko iznova aktualiziraju. Iako publika nakon prvog albuma grupe Film „Novo!Novo!Novo! Još jučer samo na filmu a sada i u vašoj glavi" nije očekivala tako mračan album, iz današnje perspektive možemo shvatiti njegove stihove. „Zagreb je hladan grad" pjevao je Jura još 1982. i ne sluteći da će 2020. godine ponovno zavladati slična atmosfera te da će se ljudi moći poistovjetiti sa stihovima pjesme. U pjesme je pretočio weltschmerz te pjesničkom dušom na „Zoni sumraka" zabilježio zapise jedne generacije.

Sve nas nosi isti val, naša su vesla gitare, veselije pjeva Stublićev prepoznatljiv glas što plovi na valovima gitara i bubnjeva na prvoj numeri albuma „Sunce sja!" objavljenog 1987. godine. Iako pjeva o Novom valu, tom specifičnom ex-Yu razdoblju u povijesti naše glazbe, ništa se nije promijenilo ni u 2022. godini jer isti će val nositi prepunu Tvornicu kulture ovog listopada. Album je sniman tijekom 1987. u legendarnom studiju kod Trulog na Medveščaku i predstavio ogromne hitove „Sjećam se prvog poljupca" i „Srce na cesti". Upravo je po izlasku albuma u intervjuu za Polet Jura izjavio: Radim ono što volim, ali onoga trena kad ne budem mogao raditi ono što volim, ako budem prisiljen raditi nešto drugo, nešto što ne volim, neću više htjeti živjeti. Srećom, uspijeva i 40 godina kasnije. Poznato je i kako Jura ne voli davati intervjue što je tada i priznao. To je potkrijepio objašnjenjem da je u svojim pjesmama već rekao sve što je htio i to se sada nalazi na komadiću plastike, te zaključio da je udahnuo dušu u plastiku. Unatoč nezadovoljstvu koje je nosio u sebi jer je vjerovao da njegova država i ljudi mogu i moraju bolje, jedna se riječ uvijek vrti oko Jure, Filma i njegovih pjesama - ljubav.

Ljubav motivira Juru i bend i na albumu iz 1992. godine, „Hrana za golubove", objavljenom za Croatia Records. Aranžmane je na ovom albumu radio Nikša Bratoš, višestruko nagrađivani glazbenik. Već prvim stihovima pjesme „Radio Ljubav" odašilje važnu poruku u teškim vremenima, a pjesmom „Grade, Grade" ponovno se zaljubljuje u svoj grad. Album antiratne tematike priličio je jednom pacifistu koji je znao da ne treba šutjeti. „E, moj druže beogradski", „Dom" i „Bili cvitak" postale su kultne rock himne s velikim porukama koje će se još dugo pjevati u domoljubnim, bilo antiratnim, bilo navijačkim trenucima.

Svi nostalgičari, ali i ljubitelji ovog novovalnog benda moći će zajedno s Jurom Stublićem & Filmom u Tvornici kulture proslaviti velike godišnjice i prisustvovati u ovom vatrometu slavlja.

