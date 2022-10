Izobilje dooma i stonera ovu nedjelju u Močvari

U nedjelju, 16. listopada u Močvari održat će se prava doom i stoner svečanost. Tom prilikom premijerno će se hrvatskoj publici predstaviti poljski bend Tortuga, a prije njih će zasvirati domaće snage Rifftree. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 90 kuna mogu se kupiti u Dirty Old Shopu, na dan će koštati 110 kuna. Klub se otvara u 20h, početak koncerta je u 20:30.

"Prvi put nastupamo u Hrvatskoj i jako smo uzbuđeni zbog toga. Osim što ćemo odsvirati stvari s prva dva, predstavit ćemo i pjesme s nadolazećeg albuma. Pridružite nam se ovu nedjelju u Močvari pa da zajedno vičemo jedno "Fuck you, Godzilla!" Bit će to sjajna večer, sigurni smo u to. Peace & Doom!" poručili su momci iz Tortuge ususret koncertu.

Tortuga (španj. kornjača) je bend osnovan 2016. u Poznanu. U počecima ih je spojila ljubav prema pričama H.F. Lovecrafta, horrorima i doom metalu, a tu su radost željeli podijeliti s istomišljenicima i fanovima diljem svijeta. Do sada su izdali dva albuma: "Tortuga" iz 2017. i "Deities" koji su izdali 2020. kojeg će promovirati ovom prilikom. On je uvelike inspiriran s božanskim i sveprisutnim bićima iz Lovecraftovih priča, tzv. "Great Old Ones", a na njemu se nalazi sedam pjesama, uglavnom podugačkih instrumentala. U suradnji s grčkim labelom Made of Stone Recordings na koncertu će se moći kupiti i ploča. Članovi benda su: Marmur (bubnjevi), Heszu (bas), Bablo (gitara,vokal) i Kłosu (gitara, synth, vokal).

Mladi, bučni dvojac, štovatelji fuzza i glasnoće, Rifftree, začeti su i uzgojeni u zagrebačkom podzemlju 2018. godine. Nakon sviranja po zadimljenim garažama i lokalnim klubovima po Hrvatskoj, izlaze na površinu i izdaju istoimeni EP početkom 2022. godine. Definiraju ih tvrdi riffovi, psihodelični zvukovi te more fuzza koje baca u trans.