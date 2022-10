Zanias večeras u Močvari

Zanias je svestrana australska glazbenica koja će danas, u srijedu, 12. listopada premijerno nastupiti u Hrvatskoj, točnije u zagrebačkoj Močvari. Prije solo karijere bila je vokalistica u bendovima Linea Aspera i Keluar.

Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 100 kuna mogu se kupiti u Dirty Old Shopu i preko sustava CoreEvent, na dan će koštati 120 kuna. Močvara se otvara u 20h, početak koncerta očekuje se oko 21.

„Imala sam 17 godina kad sam prvi put posjetila Hrvatsku. Voljela bih se vratiti sedamnaestogodišnjoj sebi i reći da ponovno dolazim u Hrvatsku, a ovaj put predstavljajući svoju glazbu što mi je definitivno bio najveći san. Laura koja čini drugu polovicu benda i ja ćemo se voziti direktno iz Berlina na ovaj gig i jedva čekamo predstaviti nove pjesme zagrebačkoj publici. Sigurna sam da će ova srijeda u Močvari biti posebna", izjavila je Zanias ususret koncertu.

Techno Morrisey. Zanias, rođena Australka, od 2013. osvaja berlinsku (i šire) DJ scenu uz svoju izdavačku kuću Fleisch. Surađivala je s velikim imenima elektronske glazbe, poput Daxa Ja, Black Raina i Ancient Methods. Prvi je EP, To the Core, objavila 2016., a dvije godine kasnije izdaje i svoj prvi album Into the All kojim je utemeljila svoj žanrovski put ka psihospiritualnom prosvijetljenju. Njezina je želja povezati se s ljudima na razini dubljoj od jezika i kulture, izaći iz magle egzistencijalne anksioznosti i pronaći nešto predivno u gruboj i pustoj stvarnosti. Nakon Extinctiona iz 2020., album Unearthed izdaje 2021., simbolično nazvan po njezinoj ljubavi prema arheologiji koju je studirala, i prirodi, za koju kaže da je njezina prvobitna muza. Svoj zvuk opisuje kao autentičan i ranjiv, ali kao bezvremenski s dozom snage. Nešto poput eteričnog željeza.