Velika Linkin Park fešta ovu subotu u Boogaloou

U subotu, 25. ožujka fanovi Linkin Parka ponovno dolaze na svoje. Nakon fantastičnog nastupa u listopadu, Mađari iz tribute benda Piknik Park vraćaju se u Boogaloo napraviti još jednu feštu za pamćenje sa zagrebačkom publikom jubilarni 12. put!

Za tvrdi after zadužen je tradicionalno nezgodni DJ Barby! Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 8 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu (ili preko njihovog web shopa), a na dan će koštati 10 eura! Klub se otvara u 10h, početak koncerta očekuje se oko 22.15.

"Brojka 12 zaista nije mala. Svaka svirka u Zagrebu posebno nam je iskustvo i baš se uvijek veselimo doći u Boogaloo gdje se zaista već osjećamo kao kod kuće.

Vjerujemo da ćemo te lijepe emocije prenijeti i ovu subotu pa vas sve pozivamo da nam se pridružite i pjevate s nama hitove Linkin Parka, tamo od "One Step Closera" do "One More Light". Vidimo se u Boogaloou", poručili su uvijek dobro raspoloženi Mađari.

Velika je ljubav između Piknik Parka i Zagreba i to više nitko ne može osporiti, a svaki od prethodnih 11 nastupa bio je poseban na svoj način. PIKNIK PARK je Linkin Park Tribute bend iz Budimpešte koji postoji već priličan niz godina i najpoznatiji je LP tribute u Europi, što i sami vole istaknuti u svojim promotivnim materijalima.

Svirali su gotovo po cijeloj Europi na raznim festivalima i klubovima, no zagrebačku publiku ističu kao jednu od najdražih i najvjernijih što se svaki put i pokaže istinitim na njihovim koncertima.