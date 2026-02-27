Velika Jabuka, grad koji pleše u ciklusu akvarela Krešimira Ivića

U posljednje vrijeme istaknuti hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar Krešimir Ivić posvećuju novom Babilonu, Velikoj Jabuci, New Yorku,mnogo pozornosti, nadahnuto slikajući i u ulju i u akvarelu brojne poznate motive, od nebodara i avenija do parkova, rijeka i mora.

Velika Jabuka u novom ciklusu razigranih akvarela sa svim zgradama, neboderima, širokim ulicama, vijaduktima, mostovima, prugama podzemne željeznice, mnogobrojnim automobilima i nemjerljivim brojem ljudi pleše strastveno u ritmovima glazbe svih naroda i nacija koji žive u njemu i oko njega.

I veliki grad pleše, zgrade se svijaju u ritmu točno prateći note i pazeći na koreografiju, ulice su prepune radosti, sve vrije od sreće.

Što se uistinu događa?

Slikar je jednostavno zamislio čudesni ples Babilona današnjice i sva njegova lica uklopio u tu izvedbu skladbe koja nema ime i koja nema ni početak ni kraj.

Uz tu se čarobnu skladbu pleše neprestano.

Vrlo zanimljivo i izazovno promatranje fantastičnog grada u kome više ne vlada buka, gužva ili užurbanost, čuje se samo glazba i ples, ljudi plešu, grad pleše.

Izvanredna poetska slika Velike Jabuke.

Vrhunski ciklus Krešimira Ivića.