Izložba "Go big or Go Home" interdisciplinarnog umjetnika DNLM-a u Galeriji SC

Izložba je otvorena do 9. ožujka, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

U svom radu Go big or Go Home umjetnik DNLM promišlja suvremeni ideološki i ekonomski aparat koji gura društva u začarani krug i zahtijeva sve veću proizvodnju i potrošnju, sve veći rast i sve veće profite. Kao i u svakodnevnom životu, tržišno orijentirana logika također je pokretačka snaga kulturne industrije i svijeta umjetnosti. Time nastoji razotkriti neke temeljne apsurde i paradokse svijeta umjetnosti koji poput korporativne ekonomije zahtijeva stalni rast. Na neki način, DNLM podriva takve postavke naizgled radeći upravo ono što se od suvremenog umjetnika očekuje: proizvodi dodanu vrijednost, u njegovu slučaju stvara vrijedno umjetničko djelo od odbačenih i beskorisnih pronađenih predmeta.



DNLM (Danilo Milovanović) je interdisciplinarni umjetnik iz Ljubljane koji intervenira u javni prostor korištenjem jednostavnih sredstava s ciljem stvaranja novih značenja i elokventnih situacija. Njegovu praksu obilježava društveno angažirano izražavanje izravno u javnom prostoru. Najčešće se koristi javnim performativnim akcijama, efemernim urbanim intervencijama, fotografijom i videom.