10 godina projekta Od5Do95

Deset godina nakon što je projekt Od5Do95 prvi put zauzeo javni prostor i otvorio tad rijetko artikulirano pitanje vidljivosti žena svih generacija u hrvatskom društvu, autorice Arijana Lekić-Fridrih i Andrea Kaštelan obilježavaju jubilej upravo ondje gdje je sve počelo - u urbanom tkivu grada.

OD5Do95 se vraća na ulice, trgove i prometne točke Zagreba, podsjećajući građane na jedinstvenu vrijednost projekta koji je čitavo jedno desetljeće dokumentirao glasove, lica i priče žena od 5 do 95 godina.

Ideja projekta uvijek je bila jednostavna, ali snažna: prikupiti intergeneracijske ženske perspektive koje se rijetko čuju u dominantnim narativima. U posljednjih deset godina OD5Do95 prerastao je u kontinuiranu platformu, arhiv sjećanja, iskustava, i neočekivane iskrenosti djevojčica, adolescentica, radnica, umirovljenica, majki, studentica i žena- open source virtualni muzej usmene ženske povijesti.

Sve je to sačuvano kroz foto i video materijale, terenska snimanja i intimizirane susrete autorica s više od 800 sudionica.

Za 10. godišnjicu projekt je ponovno postavljen u javni prostor u obliku kampanje na digitalnim citylightovima i velikim formatima, stvarajući svojevrsnu vizualnu mapu ženskih iskustava po gradu.

Kampanja je realizirana na sljedećim lokacijama uz podršku Go2Digital:

 Green Gold Mall - dBanner

 Prečko - dBillboard

 Tvornica Kulture Zagreb

 Zagrebačka cesta - dBillboard

 City Center One West - digitalni citylight

 Designer Outlet Croatia - digitalni citylight

Ponovni izlazak projekta u javni prostor ima dvostruku simboliku. Prvo, odaje počast svim ženama koje su tijekom desetljeća sudjelovale u projektu - svojim riječima, ranjivostima i intimnim pričama koje inače ne pronađu put do širih krugova društva. Nadalje, kampanja podsjeća na vrijednost javnog prostora kao mjesta dijaloga i refleksije: prostor na plakatima i digitalnim ekranima, često rezerviran za komercijalne poruke, postaje platforma za stvarna iskustva žena.

Kroz deset godina OD5Do95 se transformirao u kulturni dokument vremena. Prve sudionice, djevojčice od pet godina, danas su tinejdžerice. One od dvadeset sada su žene od trideset. One u pedesetima približile su se mirovini. Starije sudionice, iznad osamdesete, dijelile su mudrost i toplinu koje danas imaju novu težinu. U ovom intergeneracijskom kontinuitetu leži najveća snaga projekta: on bilježi društvene promjene kroz subjektivne, ženske priče - i omogućuje da žene svih dobi vide i čuju jedna drugu.

U ovoj jubilarnoj godini autorice nastavljaju rad na projektu kroz retrospektivne sadržaje, objavu arhivske građe i nove generacijske razgovore. Vizuali iz kampanje bit će popraćeni i digitalnim sadržajima, video-iskazima sudionica i kratkim dokumentarnim formama iz arhive OD5Do95.

Projekt OD5Do95, nakon deset godina, ostaje ono što je uvijek bio: prostor za ženske glasove koji ne traže dozvolu, nego samo prostor za svoje glasove. I podsjetnik da bez ženske perspektive ne postoji ni kulturna ni društvena cjelina.