Veličanstvene olupine brodova koje će pobuditi vašu znatiželju

Dok milijuni putnika dolaze na obalu kako bi uživali u sunčanju na plaži ili brčkanju u valovitom moru, nekoliko posebnih odredišta na obali sadrži iznenađujuće fotogenične olupine brodova s jedinstvenom i fascinantnom poviješću. Od ekspedicija krijumčara koje su pošle po zlu do potopljenih olupina koje istražuju samo najnapredniji ronioci, svaka od ovih olupina ima svoju fascinantnu priču o sukobu ljudske ambicije i zastrašujuće snage oceana. Mnogi globalni putnici smatraju da su izvanredan krajolik (81%*) i poznate znamenitosti (69%*) važni pri izboru odredišta za svoje sljedeće putovanje, a ova upečatljiva mjesta sadrže oboje. Bez obzira na to želite li ponijeti opremu za ronjenje i istraživati pod površinom mora ili jednostavno želite fotografije tog nevjerojatnog prizora s obale, Booking.com, vodeća svjetska tvrtka za povezivanje putnika s najvećim izborom jedinstvenih smještajnih objekata, donosi vam intrigantne priče o ovim zanimljivim i prelijepim olupinama.

Obala kostura, Namibija

Na prikladno nazvanoj Obali kostura, jedinstvenoj obali sjeverne Namibije, nalaze se tisuće olupina u raspadu. Snažni vjetrovi, učestala magla na pučini i poznato nemirno more na ovom području neki su od razloga zbog kojih ovi brodovi sada leže nasukani u plićaku ili beživotno trunu na pješčanim obalama. Brod Eduarda Bohlena jedna je od najpoznatijih olupina na ovom području, a moguće mu je pristupiti samo u sklopu vođenog obilaska u terencu s pogonom 4x4. Ovo je plovilo doživjelo brodolom 1909. godine zbog magle, a veoma je popularno među ljubiteljima olupina iz cijelog svijeta.

Gdje boraviti: Do objekta Shipwreck Lodge možete doći vožnjom u terencu s pogonom 4x4, nalazi se 45 km od zaljeva Möwe Bay. Riječ je o objektu na osami sa smještajnim jedinicama nalik olupinama brodova, raštrkanim po pješčanim dinama. Ove smještajne jedinice jedinstvenog oblika imaju pogled na Atlantski ocean i izgledaju kao dijelovi brodova. Opremljene solarnim pločama, savršeno se uklapaju u prirodno okruženje. Objekt organizira svakodnevne izlete do Suiderkusa, još jedne poznate olupine koja je izvrsno odredište za fotografe u potrazi za savršenim fotografijama tog misterioznog broda.

Gytheio, Grčka

Za ovu vam olupinu nije potrebna oprema za ronjenje, što je čini savršenom za putnike svih dobi. Olupina broda Dimitrios nalazi se na pješčanoj plaži u naselju Valtaki i zbog lokacije je omiljena među lokalnim stanovništvom. Iz naselja Gythio do olupine možete doći vožnjom uz slikovitu obalu. Ovaj zahrđali brod je nasukan u plićaku još od 1981. godine, a priča se da ga je lučka uprava presrela zbog navoda o krijumčarenju cigareta. Posjetitelji danas mogu prošetati ili doplivati do olupine jer je okružuje kristalno čisto i poprilično plitko more. Plaža je također idealna za obitelji, a u blizini se nalazi restoran i mnogo parkirnih mjesta.

Gdje boraviti: Nekoliko koraka od pješčane plaže naselja Selinitsa nalazi se Niriides Resort, tradicionalni grčki smještaj s pogledom na blistavo plavo Egejsko more. Apartmani se nalaze kratku vožnju od centra naselja Gythio, najvećeg naselja na poluotoku Mani, a ondje se nalaze i brojne lokalne gostionice u kojima se poslužuje svježa riba. Arheološko nalazište Mystras udaljeno je 45-minutnu vožnju u smjeru Sparte, a posjet tom nalazištu svakako se isplati. Velebni bivši glavni grad Bizanta krcat je srednjovjekovnim ruševinama palača, samostana i crkvi.

Inis Oirr (Inisheer), Irska

Ribarski brod MV Plassey nasukao se na obalu Inis Oirra 1960. godine, nakon hrabre borbe sa snažnim valovima Atlantskog oceana i jakih vjetrova koji su puhali prema kopnu. Brod je prevozio viski, obojeno staklo i predivo, a oluja ga je gurnula na stjenoviti Finnis Rock. Zahvaljujući dobronamjernom lokalnom stanovništvu cijela je posada spašena, a more je pomaknulo brod sa stijena nekoliko tjedana poslije.

Roatán, Honduras

Roatán se nalazi na drugom najvećem koraljnom grebenu na svijetu, a putnici Booking.com-a osobito ga hvale kao odredište za ronjenje s bocom ili disalicom. Ondje se također nalazi olupina broda Odyssey, jednog od najvećih potopljenih brodova na Karibima. Kao što je slučaj s mnogim olupinama u Roatánu, i ovaj je brod namjerno potopljen 2002. godine, kako bi ga ronioci mogli istraživati i prikupiti zapanjujuće podvodne fotografije. Za ronjenje do broda potrebne su napredne ronilačke vještine, pa se preporučuje da prije pokušaja ronjenja položite napredan tečaj za ronjenje oko olupina. U Roatánu se nalazi još jedna popularna olupina za vješte ronioce, a to je El Aguila. Ovaj brod dugačak 75 m potonuo je u blizini Utile, a prevozio je veliku količinu betona. Brod je poslije rastavljen na tri dijela, a objekt Anthony's Key Resort dopremio ga je u Roatán 1997. godine i postavio na dubinu od 30 m kako bi ga ronioci mogli istraživati.

Lanai, Havaji, SAD

Putnici su visoko ocijenili ovaj najmanji naseljeni otok na Havajima za kategorije odmor, plaže i mir, pa je izvrsno odredište za putnike koji su u potrazi za odmorom u osami. Na obali otoka nalazi se mnoštvo olupina, a plaža s olupinom Kaiolohia, duga 9.5 km, nalazi se oko 45 minuta automobilom od grada Lanai. Plaža zbog snažnih struja i kamenitog dna mora nije idealna za plivanje. Ipak, brojni putnici i dalje dolaze na plažu kako bi se divili najpopularnijim olupinama na otoku, uključujući brod YOGN-42, tanker iz Drugog svjetskog rata koji leži 200 m od sjeverne obale otoka. Do plaže s olupinom možete doći vožnjom po poljskom putu i potom kratkim pješačenjem s predivnim pogledom. Ako želite istražiti više savršenih plaža i prirodnih okruženja na otoku Lanai, savršen bi izbor bila vožnja terencem.

Gdje boraviti: U samom centru grada Lanai nalazi se Hotel Lanai, objekt s dugom poviješću, okružen visokim borovima. Ovaj hotel izgrađen 1923. godine je najstariji hotel na otoku, a savršeno spaja moderan dizajn s tradicionalnim polinezijskim estetskim izričajem.

Tobermory, Ontario, Kanada

Brod Sweepstakes potonuo je u plićaku 1885. godine nakon udara u stijenu u blizini otoka Cove Island. Riječ je o škuni dugoj 36 m, koju možete promotriti svisoka ako se odlučite za jedan od obilazaka brodom sa staklenim dnom iz Tobermoryja. Ovaj dobro očuvani brod iz 19. stoljeća nalazi se pod površinom mora u blizini luke Big Tub i popularna je atrakcija u nacionalnom morskom parku Fathom Five National Marine Park. Putnici koji ne zaziru od vode također mogu zaroniti s bocom ili disalicom kako bi istražili brod. Otok Flowerpot poznat je po upečatljivim stijenama, drevnim špiljama te putovima za pješačenje i nalazi se 6,5 km od Tobermoryja, iz kojeg je do otoka moguće doći brodom.

Gdje boraviti: Objekt Harbour 90 Adult Only B&B nalazi se u Tobermoryju i sadrži prelijepu terasu s pogledom na jezero. Pećina Grotto u nacionalnom parku Bruce Peninsula upečatljiva je pećina s bazenima plave vode, a nalazi se 20 minuta od objekta. Ako želite posjetiti Grotto tijekom ljeta, rezervirajte parkirno mjesto unaprijed jer ponekad zna biti velika gužva.

SS Maheno, Australija

Brod SS Maheno izgrađen je 1905. sa svrhom da prevozi putnike preko oceana, ali je tijekom Prvog svjetskog rata služio kao bolnica. Brod je nakon rata ponovno prevozio putnike sve dok se nije susreo s ciklonom zbog kojeg je završio na obali otoka Fraser Island, najvećeg pješčanog otoka na svijetu. Olupina broda danas je popularna turistička atrakcija i jedna od najposjećenijih lokacija na otoku. Otok Fraser Island nalazi se na UNESCO-ovom popisu, a ondje vas čekaju impozantne plaže, bujne šume i jedinstven životinjski svijet koji uključuje i australijske divlje pse. Najbolji način za istraživanje prirode na otoku je najam terenca jer su ceste na otoku prepune pijeska.

Gdje boraviti: Objekt The Beachcamp Eco Retreat jedinstven je kamp za glamping, a sadrži vrt s pogledom na plažu. Ovaj se objekt nalazi u mjestu Second Valley Eurong na otoku Fraser Island, a do njega je moguće doći samo terencem. Ovaj objekt, koji se nalazi tik uz nevjerojatnu plažu K'gari, dugu 120 km, posluje na ekološki prihvatljiv način i ima ugrađene solarne ploče.