Veganski burgeri šire se svijetom

Nije slučajno da se baš 5. lipnja, na Svjetski dan zaštite okoliša, posljednjih godina počeo obilježavati i Dan biljnih burgera. „Ovim Danom skreće se pozornost na činjenicu da možemo lako zamijeniti sve namirnice životinjskog podrijetla biljnim alternativama, pa tako i hamburger kao simbol neekološkog načina odabira jela čija konzumacija pridonosi i epidemiji pretilosti. Biljni burgeri preplavljuju svijet i polako, ali sigurno postaju redovitom ponudom svih restorana", kažu iz udruge Prijatelji životinja.

Pozivaju sve da obilježe Dan biljnih burgera na vrlo jednostavan način - da pronađu gotov biljni burger koji će im se svidjeti ili da naprave svoj omiljeni biljni burger prama jednom od mnogih recepata koji se nalaze na www.prijatelji-životinja.hr i drugim stranicama s veganskim receptima.

Postoji zaista mnogo vrsta biljnih burgera - od onih od konoplje do onih koji svojim okusom, mirisom i strukturom iznimno uvjerljivo sliče mesnim burgerima. Kušajući takve burgere, mnogi ne vide razliku u okusu, ali itekako su svjesni razlike u sastavu te utjecaju na okoliš, očuvanje biološke raznolikosti i naše održivosti na ovome planetu.

A da biljni burgeri zaslužuju svoj dan, kao i mjesto na našim jelovnicima, pokazuju i nevjerojatni podaci da se za jedan biljni burger iskoristi čak 99 posto manje vode i 93 posto manje obradive površine te se utroši 46 posto manje energije nego za mesni burger. Također, biljni burger uzrokuje 90 posto manje globalnog zatopljenja, a daje jednaku i veću količinu bjelančevina i drugih nutrijenata, bez kolesterola i bez klaonica. To se zove bolji izbor za sve.

„Iako je očito, često moramo podsjećati da hamburgeri ne rastu na drveću", navode Prijatelji životinja ukazujući da se još premalo razmišlja o tome kako hrana koju jedemo dolazi do naših tanjura. Pojašnjavaju da danas imamo na izbor mnoštvo odličnih veganskih proizvoda i zaista možemo razmisliti što jedemo i kako to utječe na nas, druge ljude, životinje i okoliš.

Obilježavanje Dana biljnih burgera dobro je zagrijavanje za nadolazeći 9. VegeSajam na zagrebačkome Trgu bana Jelačića koji mnogi s nestrpljenjem očekuju, a Prijatelji životinja najavljuju ga za 23. lipnja 2020.