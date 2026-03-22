Veganska kobasijada povodom Svjetskog dana bez mesa

Udruga Prijatelji životinja obilježila je 21. ožujka 2026. u središtu Zagreba Svjetski dan bez mesa (Meatout) veganskom kobasijadom. U jutarnjim satima zainteresiranim građanima pokazivali su kako se rade veganske kobasice i nudili ukusna veganska jela poput kanapea s biljnim kobasicama i salamama, lisnatog tijesta s hrenovkom i veganske pizze s kobasicama te ih poticali na razmišljanje o vlastitim prehrambenim izborima.

„Živimo u 21. stoljeću i danas bez ikakvog odricanja možemo uživati u mesu bez stradavanja životinja. Evo samo primjer: veganske kobasice svih vrsta, blaže ili pikantne, pečene, dimljene ili kuhane, za sendviče ili hot dog, dostupne su u gotovo svakoj većoj trgovini, a mogu se pripremiti i kod kuće prema brojnim receptima", poručuju Prijatelji životinja. Dodaju da ni ljubitelji mesa nisu ostali razočarani jer upravo ovakve veganske alternative kakve su nudili pokazuju da se ne moramo odreći poznatih okusa na koje smo navikli od djetinjstva, nego samo patnje i krvoprolića te zagađenja okoliša koji stoje iza mesne industrije.

Svjetski dan bez mesa, koji se u svijetu obilježava već desetljećima na prvi dan proljeća, simbolizira novi početak, priliku za donošenje zdravijih, etičnijih i održivijih odluka. Prijatelji životinja istaknuli su da dan bez mesa znači mnogo više od promjene jelovnika na jedan dan: „Dan bez mesa je dan bez klaonica, dan bez nepotrebne patnje životinja, ali i dan bez klimatskih promjena, bez velikog pritiska na prirodne resurse i bez dijela zdravstvenih problema koji su povezani s prekomjernom konzumacijom mesa. To je dan u kojemu biramo zdravlje, suosjećanje i održiviju budućnost", izjavio je Matej Prapotnik iz Prijatelja životinja.

Naime, proizvodnja mesa značajno pridonosi emisijama stakleničkih plinova, krčenju šuma i gubitku bioraznolikosti, dok je istovremeno konzumacija mesa povezana s povećanim rizikom od srčano-žilnih bolesti, dijabetesa i određenih vrsta raka. S druge strane, prehrana temeljena na biljnim namirnicama može pridonijeti ne samo očuvanju vlastita zdravlja i okoliša već i spasiti živote nedužnih životinja.

Prolaznici su imali priliku uvjeriti se da biljna hrana može biti jednako ukusna, zasitna i dostupna svima. Upravo takvim pristupom Prijatelji životinja žele približiti biljnu prehranu široj javnosti i pokazati da promjena može započeti jednostavnim korakom. Poručuju da svaki dan može biti nova prilika za dan bez mesa.

„Budući da zbog ljudske prehrane životinje nepotrebno stradavaju svakoga dana u godini, Svjetski dan bez mesa podsjetnik je da barem na trenutak zastanemo i preispitamo svoje prehrambene navike. Vjerujemo da će mnoge dolazak proljeća potaknuti na pozitivne promjene", zaključuju Prijatelji životinja.

Više informacija o Svjetskom danu bez mesa, Vege izazov koji nudi mjesec dana besplatnih recepata i zanimljivih savjeta te brošura „Revolucija mesa" s ukusnim receptima, dostupni su na www.prijatelji-zivotinja.hr.