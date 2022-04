The Garden Brewery na novoj lokaciji i hrpom sadržaja

Zagrebačka craft pivovara The Garden Brewery preselila se na novu lokaciju na Žitnjaku, te na adresi Slavonska avenija 26/1 možete doživjeti novo poglavlje Gardena, a veliko obilježavanje otvorenja od 28. travnja do 8. svibnja.

Nova lokacija u fokus stavlja povećani kapacitet pivovare, a u jedinstveni prostor postakljenog atrija smještena je i pivnica s uvijek svježom ponudom craft piva i hrane iz provjerenog uzgoja te sjajne glazbe. Prostor koji aktivira sva osjetila krasi i veliki travnati vrt s više od 40 posađenih stabala koje se nalaze i unutar pivnice, te tako kreiraju oazu za opuštanje.

Jedinstveni prostor pivovare predstavlja Zagreb u svjetlu metropola koje revitaliziraju industrijske dijelove grada dajući im poseban štih. The Garden Brewery je mjesto koje okuplja zajednicu i razne interese, povezuje craft pivarstvo, gastronomiju, glazbu, rukotvorine, pruža utočište od gradske vreve i nudi opuštenu atmosferu.

Oživljavajući istok grada i industrijsku zonu, nova The Garden Brewery jednostavno slovi za mjesto koji se mora doživjeti, a multifunkcionalni prostor otvara svoja vrata za razne događaje. Upravo će pokazna vježba sjajne atmosfere i koncepta koju predstavlja Gardenov tim biti kroz dane u kojima će obilježiti veliko otvorenje, a ulaz na sve programe otvorenja je besplatan.

Počevši od 28. travnja, kada na otvorenju glazbu pušta i The Architect zadužen za dizajn novog prostora, od četvrtka do subote na rasporedu su bendovi poput LaPaPa, Jazzoleptic, Michael Kvorka Trio, Brothers te lokalni DJ-evi među kojima su DJ Rea, ZAK, Dispatch ili Hrwoe. Subote 30. travnja i 7. svibnja ujutro počinju s yogom, a nastavljaju se uz Gardenov Farmers Market. Zamišljen je kao vesela tržnica koja predstavlja razne proizvođače, gostuje i Mali plac, poznata mobilna tržnica lokalnih i sezonskih proizvoda. Nedjeljom je organiziran obiteljski dan i zabava za djecu uz besplatne Submarine burgere za djecu do 10 godina. U ponedjeljak, 2. svibnja, na rasporedu su društvene igre, a u utorak pub kviz. Srijeda, 4. svibnja, je dan vezan uz slavljenje piva uz obilazak novog pogona, beer pong, cornhall, moći ćete upoznati i pivare, a oni će biti zaduženi i za glazbu. Sve će se kasnije zaokružiti utrkom Beer Mile Run 14. svibnja.

Bit će aktivan i mini pivski festival, uz premijerna izdanja novih piva i to 13 ekskluzivih suradnji s 13 različitih globalnih pivovara iz SAD-a, Meksika, Brazila, Argentine, Beneluxa, Skandinavije, pa sve do Ukrajine. Sve se veže uz Restore Our Earth kojim u suradnji s Beer52, najvećih pivskim klubom na svijetu, dio novca od prodaje limenki ide u projekte za očuvanje planeta.

Sve to uz dostupne brojne stilove svježih i nagrađivanih piva, od IPA do Soura, preko lagera do onih tamnih i pop up štandove Lari Penati i Palfi Pizza tijekom otvorenja. Uz omiljene Submarine burgere, novost je i koncept hrane Full Circle koji će biti prisutan u prostoru. Sladovi iskorišteni u Gardenovoj pivovari koriste se kao prirodna hrana za životinje na organskim farmama, a proizvodi se onda poslužuju u prostoru pivovare, počevši s prženom piletinom.

Nagrađivana pivovara s više od 200 stilova piva skuhanih u zadnjih pet godina nastavlja s eksperimentiranjem i proizvodnjom svježeg piva. Novi pogon čvrsto drži The Garden na svjetskoj mapi craft piva i čini ju jednom od predvodnika pivarstva u Europi koji svoje pivo šalje po cijelom kontinentu, ali i sve do Kine, Australije i Novog Zelanda.

The Garden Brewery otvorena je na novoj lokaciji na adresi Slavonska avenija 26/1, uz dobru prometnu povezanost, vlastiti parking, te blizinu javnog prijevoza. Pivnica radi svaki dan, radnim danom i nedjeljom od 10:00 do ponoći, a petkom i subotom otvorena je do 02:00.