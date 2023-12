Uz ECOEGG izbacite kemikalije iz svoje perilice za rublje

Konvencionalni deterdženti za pranje rublja dolaze s cijelim nizom ekoloških problema: negativan učinak na vodeni svijet i činjenica da mnogi i dalje dolaze u debelim, plastičnim pakiranjima koja se ne mogu ponovno upotrijebiti niti reciklirati. U Hrvatskoj imamo više od milijun kućanstava, a prosječno kućanstvo ih kupuje otprilike jednom ili dvaput mjesečno. Podaci iz 2021. godine govore o tome da 81% Hrvata u dobi od 16. do 64. godine koristi deterdžente za rublje barem ponekad. Njih 32% najmanje četiri do šest puta tjedno. Zamislite samo koja je to količina spremnika koja godišnje završi na odlagalištima, stvarajući tako još više zagađenja. Zato - biramo ECOEGG!

Ecoegg je poseban već na prvi pogled, a funkcionira po principu dopune

Dolazi u formi jajeta, roza ili plave boje, unutar kojeg se nalaze dvije vrste prirodnih, mineralnih kuglica koje zajedničkim snagama učinkovito uklanjaju prljavštinu s rublja i omekšavaju vlakna. Ova eko jaja odlično funkcioniraju pri pranju rublja i na nižim temperaturama, čime se štedi električna energija, a super vijest je i da Ecoegg u sebi sadrži prirodni omekšivač tako da nema potrebe za kupnjom dodatnih proizvoda.

Dovoljno je u ECOEGG usipati deterdžent i omekšivač u obliku kuglica koje imaju izvrsnu moć čišćenja, omekšavaju tkaninu i daju ugodan, proljetni miris ili miris svježine, staviti jaje u bubanj preko rublja te uključiti željeni program. Nakon iskorištenog paketa kupuju se samo dopune a ECOEGG "jaja" možete koristiti iznova 10 godina i tako pridonijeti smanjenju plastičnog otpada!

ECOEGG ima 0% toksičnih sastojaka i nije testiran na životinjama

Dolazi u dva prekrasna mirisa, a osim deterdženta, moći ćete kupiti i dopunu za pranje rublja, kao i set za sušilicu. Ne sadrži alergene, parabene, petrokemikalije, konzervanse niti bilo kakve druge sastojke koji mogu biti štetni po zdravlje. Klinički i dermatološki je testiran, odobren od ALLERGY UK kao 100% hipoalergijski proizvod zbog čega ga mnogi roditelji vrlo rado upotrebljavaju kao prvi prašak za rublje svoje bebe.

ECOEGG u brojkama:

100% veganski i hipoalergijski proizvod

10 godina je prosječan rok trajanja samog jajeta

set za sušilicu skraćuje vrijeme sušenja za 28%

Važno je koje proizvode koristimo za pranje rublja jer ono čime peremo svoju odjeću dolazi u kontakt s našom kožom, a zatim i s okolišem. Hvala vam što i vi birate - Ecoegg! Vaš bio&bio!