Usporite i uživajte u trenutku

Seks može biti svakakav, ali nikako dosadan ili rutinski. Seks je zabavan, raznolik i uzbudljiv, a neobuzdana strast se često podrazumijeva seks ''na brzaka''. Iako nema ništa loše u tome, probajte pronaći vremena i za nježan, sporiji i senzualan seks. Pitate se zašto? Dopustite da vam LELO objasni.

Sporo ne znači i manje intenzivno - upravo suprotno.

Za početak, odmah da nešto razjasnimo - sporo nema nikakve veze s brzinom. Sporo podrazumijeva osviještenost onoga što radite, što volite i što doživljavate putem svojih osjetila. Cilj je da budete prisutni u trenutku i duboko osjetite svaki korak koji vodi prema orgazmu.

Često se žurimo sa seksom. Želimo postići orgazam pod svaku cijenu tako da se katkad čini kao da se utrkujemo. U toj utrci prolazimo kroz sve faze, preskačemo svaku prepreku, no u potpunosti zaboravimo prepustiti se trenutku i uživati u svom tijelu. Stanite na kočnicu, usporite i dišite jer je to najbolja stvar koju možete učiniti za sebe i svoje zadovoljstvo. Kad duže gradite seksualnu energiju i držite je pod kontrolom, oslobađanje iste rezultirat će snažnim vatrometom zadovoljstva.

Usporavanje je posebno važno za žene. Nakon što je godinama fokus većinom bio usmjeren na muško zadovoljstvo, posljednjih godina sve više se daje naglaska na zadovoljstvo žena. A to je pak stavilo poseban teret na žene. Uz ono što njihovi partneri očekuju, one se moraju dokučiti što same žele od seksa i što im odgovara.

Promišljanje cijelog procesa pomaže nam da se povežemo sa svojim osjetilima i tako raščistimo gužvu u glavi, a mozak je važan za odličan orgazam. Upuštanje u maštarije i osjećaje prema kojima onda napravimo ugođaj je ono što sačinjava slow seks usporenim. Ono nema veze s vašim trenutnim ljubavnim statusom ili seksualnom orijentacijom, već je riječ o kreiranju scenarija koji nas uzbuđuju. Ti scenariji se onda mogu izmjenjivati iz dana u dan, od partnera do partnera, iz konteksta u kontekst.

Također, ono podrazumijeva i da otpustite svake predrasude koje imate. Dopustite si da osjetite ono što želite i što trebate s punim samopouzdanjem. Kada trenutak napokon dođe, zapamtite - što god osjećate, kako god želite nastaviti i koji god dio tijela želite uključiti, posve je u redu. Bit seksa je uživanje u trenutku, u svakom dodiru i u iskustvu.

Otkrivanje zona zadovoljstva na svom tijelu.

Zbog anatomije vagine, kako bi žena doživjela orgazam potrebna je neka vrsta klitoralne stimulacije - ručna, oralna ili uz pomoć seks igračaka. Korištenjem seks igračaka dobivate odličnu priliku istražiti svoje tijelo, na što najbolje reagira i kako povećati svoje zadovoljstvo. Igračke su diskretne, mogu se koristiti samostalno u privatnosti vašeg doma, u potpunosti dobrovoljno i na dohvat ruke.

