Kakve su žene najaktivnije u krevetu?

Reputacija je nezgodna stvar - iako plavuše nisu najaktivnije zavodnice, vicevi i naslovnice magazina stvorile su famu o plavušama kao najaktivnijim i seksualno poželjnim ženama.

No, izgleda da je to istina samo za Njemice, no ostatak svijeta zapravo traži - crvenokose.

Naime, dr. Werner Habermehl s istraživačkog instituta u Hamburgu proveo je istraživanje u kojem je uspoređivao seksualne navike nekoliko tisuća Nijemaca i boju kose žena. Rezultati su prilično jednostavni - crvenokose imaju daleko aktivniji seksualni život od ostalih.

Objašnjenje je prilično jednostavno - crvenokose žene lakše privlače pažnju na sebe, jer se ističu iz mase, nema ih previše pa su privlačne i kao rijetka lovina, a nije nevažna ni činjenica da svojom plamenom kosom podsjećaju na mladost i plodnost.

Sve te karakteristike kombinirane zajedno dovele su ih na sam vrh poželjnosti među muškarcima, tako da nemaju nikakvog problema u pronalaženju partnera.