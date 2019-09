Ursula von der Leyen flertuje s populizmom?

Područje o kojem je riječ imalo je dosad jednostavno ime: Migracija, unutarnji poslovi i građanstvo. Ali od početka izbjegličke krize 2015. povjerenik Dimitris Avramopoulos nije imao ni malo jednostavnu zadaću. Za njegovog nasljednika, također Grka Margaritisa Schinasa, Ursula von der Leyen je smislila nešto vrlo patetično.

Njegov resor bi se trebalo zvati „Zaštita onoga što čini Europu". Na engleskom je formulacija još konkretnija: „Protecting our European way of life" - doslovce „Zaštita našeg europskog načina života". Što ovim konkretno misli nova šefica Europske komisije?

Kritika u Europskom parlamentu

Trajalo je nekoliko dana dok su svi u Bruxellesu pročitali i probavili novi naziv. Ali od vikenda se čuje sve glasnija kritika. Šef zastupničkoga kluba Zelenih u Europskom parlamentu je izjavio: „S formulacijom 'Zaštita našeg europskog načina života' počelo se igrati po notama ekstremnih desničara, osobito u odnosu na migraciju." Philippe Lambert zahtijeva od Ursule von der Leyen da iznese bolji prijedlog na sastanku šefova zastupničkih klubova idućeg tjedna. On taj postupak smatra „apsolutnim skandalom".

Zastupnici iz lijevog centra zahtijevaju preimenovanje resora, a i dosadašnji šef Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da nije sretan zbog takvog izbora naziva. „Prihvatiti one koji dolaze izdaleka je dio europskog načina života", rekao je Juncker. On je dodao da taj europski način života znači i to „da morate poštivati drugoga bez obzira koju boju kože ima i iz koje države potječe".

Populizam postaje orijentir?

Iako Juncker smatra predloženi naziv problematičnim, Ursula von der Leyen ne odustaje tako lako. „Ne mogu objaviti ni promjenu naziva, ni bilo koju drugu promjenu", izjavila je u srijedu jedna glasnogovornica Komisije u Bruxellesu. Dodala je da neće biti brzih odluka. Ali u Europskom parlamentu raste pritisak, a s njim šefica Europske komisije mora njegovati dobar odnos ako želi pridobiti većinu za svoju politiku.

Kritika se čuje čak i iz zemalja koje dovode u pitanje vrijednosti i pravila Europske unije. Mađarsku liberalnu zastupnicu Katalin Cseh formulacija podsjeća na jezik Viktora Orbana. „Ne može se boriti protiv populizma tako što će ga se proglasiti mainstreamom", kaže ona.

Njezina nizozemska kolegica Sophie in 't Feld čitavu stvar prokomentirala je riječima da Europa počiva na stvarima kao što je pravo pojedinca da izabere svoj način života. „Za to nam nije potreban povjerenik Europske unije, hvala lijepo! Objašnjenje da se Europljani moraju zaštititi od kultura koje dolaze izvana je groteskan i trebalo bi odbaciti taj način tumačenja."

Praznoslovlje u opisu zadaća

U pismu novom povjereniku njegov djelokrug se opisuje ovako: „Da bi se zaštitio naš europski način života potrebno je da su uposlenici sposobni opstati na tržištu rada koje se mijenja. Opadanje broja uposlenika i jaz u digitalnim i ostalim osnovnim sposobnostima znači da ljude moramo opskrbiti nužnim znanjima i alatima. To ističe i značenje dobrog upravljanja legalnom migracijom, s naglaskom na integraciju i jako zajedništvo u našim općinama."

Nadalje u tom dokumentu piše: „Moramo ozbiljno shvatiti strahove i pribojavanja zbog posljedica nekontrolirane migracije na ekonomiju i društvo. Povjereniku se daje nadležnost za prekogranične ugroze europske sigurnosti, kao i za politiku kvalifikacije i zapošljavanja."

Što želi reći Ursula von der Leyen?

U tim zamršenim formulacijama je puno toga. Zahtjev da se članice dogovore o izbjegličkoj politici, ali i začuđujuća povezanost migracije s nedostajućim digitalnim vještinama europskih radnika. A čemu i ukazivanje na zajedništvo u općinama? Cilja li ta formulacija zaista na odbijanje nacionalno mješovitih, multikulturnih zajednica, koje je rašireno kod nekih građana? I što su posljedice? Sadrže li te nezgrapne rečenice i pruženu ruku poljskim i mađarskim populistima koje je Ursula von der Leyen uoči izbora zamolila za podršku? Bilo kako bilo, njemačka političarka time dira u politički osinjak.

Taj papir o zadaćama kod mnogih budi sumnjičavost. Zastupnik britanskih laburista Claude Moraes napisao je na Twitteru da se takav naziv ne bi smjelo dati području djelovanja jednog povjerenika u modernoj Komisiji Europske unije godine 2019. „Zaista, kako to onda izgleda", pita se on. Francuski političar Zelenih Damien Careme formulaciju je nazvao odvratnom. Amnesty International kritizira povezivanje migracije i sigurnosti, opominjući da se time upućuje „zabrinjavajuća poruka".

Sljedećeg tjedna se predložena šefica Europske komisije mora suočiti s kritikom različitih zastupničkih skupina. Ako ona ne ublaži nadolazeću krizu povjerenja njezinih podupiratelja među liberalima i socijalistima, onda će je početak suradnje s pojedinim zastupničkim klubovima biti loš.