Urasli nokat - kako ga spriječiti, a kako liječiti

Urasli nokat problem je s kojim se bore mnogi, a unatoč raširenom mišljenju, nije nimalo bezopasan kako se na prvi pogled čini.

Glavni krivci ove neželjene pojave su neadekvatna obuća, genetska predispozicija, ali i pad imuniteta, stoga donosimo savjete kako se riješiti uraslog nokta čak i bez odlaska liječniku.

Često ljudi griješe tako što ulaze sa strane preduboko u meso kada režu nokte. Tako riskiraju urastanje nokta. Za održavanje higijene, nokte na nogama treba rezati najmanje jednom mjesečno do ruba kože.

Urasli nokat započinje upalom u području palca, crvenilom i lokaliziranom boli. To je prva faza, nakon koje mogu uslijediti još dvije - a one podrazumijevaju infekciju pa čak i spomenutu upalu kosti. U prvoj fazi pomoći si možemo i sami ali u uznapredovanim fazama, kada dođe do infekcije, kada se pojavi divlje meso ili granulacija, uvodi se kirurško liječenje.

Urasli nokat prevenirati se može nošenjem udobne i široke obuće, pravilnim rezanjem nokta i brigom o higijeni.

Napomenimo da se puno češće javlja kod muškaraca nego kod žena i da nije samo neugodan već i potencijalno vrlo opasan.