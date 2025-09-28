Danas je Međunarodni dan sigurnog pobačaja – Neka nas čuju!

Diljem Europe i svijeta, premalo ljudi još uvijek ima pristup skrbi koja im je potrebna. Iza svake zabrane kriju se stvarni životi i stvarne posljedice. Ljudi su prisiljeni putovati, moliti i riskirati svoje zdravlje samo da bi dobili osnovnu zdravstvenu skrb.

Siguran i legalan pobačaj ne bi trebao biti privilegij, on bi trebao biti pravo.

Na današnji dan prošle godine skupljali smo potpise za ECI inicijativu "My Voice, My Choice" na ulicama gradova i sela u svakoj zemlji EU. Ove godine, zahvaljujući svima vama koji ste potpisali, podržali i dijelili naš zahtjev da siguran pobačaj bude dostupna svima u EU, Europska unija odlučuje hoće li prihvatiti naše zahtjeve.

1. listopada ćemo se sastati i prvi put predstaviti naše zahtjeve Europskoj komisiji. Više od 1,1 milijun verificiranih potpisa iz cijele Europe je jasan signal da EU mora prijeći s riječi na djela kada je riječ o reproduktivnim pravima.

Kako bismo osigurali da Komisija čuje glasove svih nas koji se zalažemo za reproduktivna prava, osmislili smo akciju:

Sljedeća 4 dana, od Međunarodnog dana sigurnog pobačaja do 1. listopada, slat ćemo pisma svakom članu Europske komisije. I za to trebamo vašu pomoć.

Pošaljite pismo Europskoj komisiji zahtijevajući da provede zahtjeve inicijative "My Voice, My Choice" za siguran i dostupan pobačaj. Proces je brz i jednostavan: potrebno je samo nekoliko sekundi da pošaljete pismo svim članovima Europske komisije.

Kliknite ovdje za slanje pisma.

Pokazali smo da, ako se stalno pojavljujemo i radimo zajedno, velike stvari su moguće. Hajde da zajedno stvorimo povijest.

Hvala što ste dio naše zajednice,

Ekipa My Voice, My Choice